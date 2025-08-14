Европейские союзники ищут возможные места, где можно было бы провести трехстороннюю встречу Зеленского, Трампа и Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Где могут встретиться Зеленский, Трамп и Путин?

Как пишет Sky News со ссылкой на свои источники в ЕС, европейские союзники рассматривают несколько локаций в Европе для возможной встречи лидеров США, Украины и главы Кремля Путина.

Союзники "активно" оценивают несколько европейских мест для возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина,

– пишет издание.

Там указывают, что проведение трехсторонней встречи зависит от того, как пройдет саммит Трампа и Путина на Аляске. Однако союзники соглашаются, что место проведения вторых переговоров должно быть в Европе.

"Если завтрашняя встреча будет успешной, ожидается, что лидеры ЕС и США проведут телефонный звонок относительно следующей встречи между всеми тремя лидерами в субботу днем", – пишут в Sky News.

Как отмечают в издании, Зеленский ранее предлагал в качестве места встречи Рим, однако Франция, Финляндия, Испания и Германия предлагают Женеву, как более нейтральную локацию.