Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Де можуть зустрітися Зеленський, Трамп і Путін?

Як пише Sky News з посиланням на свої джерела в ЄС, європейські союзники розглядають кілька локацій в Європі для можливої зустрічі лідерів США, України і глави Кремля Путіна.

Союзники "активно" оцінюють кілька європейських місць для можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна,

– пише видання.

Там вказують, що проведення тристоронньої зустрічі залежить від того, як пройде саміт Трампа та Путіна на Алясці. Однак союзники погоджуються, що місце проведення других переговорів має бути в Європі.

"Якщо завтрашня зустріч буде успішною, очікується, що лідери ЄС та США проведуть телефонний дзвінок щодо наступної зустрічі між усіма трьома лідерами в суботу вдень", – пишуть в Sky News.

Як зазначають у виданні, Зеленський раніше пропонував у якості місця зустрічі Рим, проте Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина пропонують Женеву, як більш нейтральну локацію.