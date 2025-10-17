Владимир Зеленский ехал бы на встречу в Белом доме в лучшем настроении, если бы перед этим не состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, и не было планов относительно их саммита в Венгрии.

Несмотря на это, позиция американского лидера значительно изменилась с момента спора в Овальном кабинете в феврале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что изменилось для Зеленского?

Отмечается, что Дональд Трамп, кажется, уже изменил свое настроение и позицию с момента ссоры с Владимиром Зеленский в Овальном кабинете, когда он критиковал украинского президента и хвалил Владимира Путина.

Предполагают, что Трамп стал лучше понимать, что речь идет не просто о каком-то конфликте, а об очень серьезной войне, в которой погибает много людей. В последнее время он часто говорит, что Россия теряет гораздо больше военных.

То есть говорит о том, что и для России эта война имеет огромное человеческое измерение. И при этом мы не можем не видеть того, что, очевидно, Дональд Трамп не хочет решительно хлопнуть дверью перед носом у Владимира Путина. Каждый раз, когда он подходит к этой границе, он немного откатывается назад,

– считает корреспондентка Елизавета Фохт.

По ее словам, согласно запланированному расписанию, эта встреча будет не такой длительной, как прошлые две в этом году, которые тоже были в Белом доме. Поэтому, по ее мнению, возможно, не будет даже традиционного общения со СМИ.

"Мне кажется важным понимать, что, несмотря на разговор Трампа с Путиным, Зеленский едет в Белый дом в другом статусе. Это не февраль, когда была абсолютная атмосфера неопределенности", – добавляет журналистка BBC.

Какие детали визита известны?