Многочасовые встречи в Великобритании дали значительный прогресс в окончании войны, – СМИ
- В Великобритании состоялся саммит с участием США, Европы и Украины, который привел к значительному прогрессу в прекращении войны в Украине.
- После саммита министр иностранных дел Великобритании подтвердил непоколебимую поддержку Украины в достижении справедливого и прочного мира.
9 августа в Великобритании прошел саммит Украины с американскими и европейскими представителями. Отмечается, что ряд проведенных встреч привели к значительному прогрессу в прекращении войны в Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на репортера Axios Барака Равида.
Что пишут СМИ о результатах саммита в Великобритании?
Барак Равид, ссылаясь на неназванное официальное лицо США, написал, что последние встречи Вэнса с советниками Украины и ее партнерами были "многочасовыми".
Американский чиновник говорит мне, что сегодняшние многочасовые встречи привели к значительному прогрессу в достижении цели президента Трампа – прекратить войну в Украине – накануне предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске,
– цитирует репортер Axios.
К слову, после саммита уже появился официальный комментарий министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми. Он отметил, что поддержка Украины со стороны его страны остается непоколебимой, поскольку продолжается работа над "справедливым и длительным миром".
Напомним, что в Великобританию лично прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Онлайн к встречам также присоединились Марко Рубио, Кит Келлог и Стив Уиткофф.
Ранее СМИ писали, что Украина и Европа представили американцам свой план завершения войны.