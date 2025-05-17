Путин попал в собственную ловушку, созвав переговоры в Стамбуле, – WSJ

Российский диктатор не хочет завершать войну, и соответственно против прекращения огня. Впрочем, чтобы казаться конструктивным в глазах благосклонного к нему Дональда Трампа, Путин инициировал прямые мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Владимир Зеленский принял вызов Путина и пригласил того на личную встречу в Стамбуле. Однако российский диктатор проигнорировал это "приглашение". В турецкий город он отправил ту же делегацию низкого уровня, что и в 2022 году. Этим самым глава Кремля показал, что он не готов к мирному соглашению, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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Как Путин потерпел дипломатическое поражение в Стамбуле

Жесткая тактика Путина рискует разозлить Трампа, который в последнее время проявляет недовольство из-за упрямства российского лидера и сталкивается с давлением в США по усилению санкций против страны-агрессора. Европейские лидеры, в свою очередь, увидели шанс наконец убедить Трампа быть более решительным в требованиях к Путину.

"Путин сам загнал себя в угол, не появившись", – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после отказа главы Кремля прибыть в Стамбул на встречу с Зеленским.

Европейская инициатива, которая, по словам дипломатов, имела целью показать Трампу, что Путин игнорирует его посредничество, стала важной победой для Зеленского и его союзников. Они долго боролись с критикой Трампа о "пассивности" Европы в решении крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой.

"Это позволило Европе наконец стать стороной мира", – сказал Иван Крастев, ученый Института гуманитарных наук в Вене, который неоднократно встречался с Путиным.

Теперь, по словам эксперта, Путину придется объяснять Трампу, почему он отказывается от его мирной инициативы, несмотря на согласие Зеленского, а также поддержку лидеров таких стран, как Турция и Бразилия.

Отказ Путина от личного участия в переговорах в Стамбуле и делегирование только младших представителей фактически исключила возможность серьезных переговоров или обязательств по прекращению огня, считает Синан Улген, директор стамбульского аналитического центра EDAM.

Зеленский использовал ситуацию на полную, заявив перед переговорами: "Трампу нужно осознать, что Путин на самом деле врет".

Тем временем ЕС готовит новые санкции против Москвы, включая официальный запрет на запуск газопровода "Северный поток-2". Его завершили в конце 2021 года, но он так и не заработал из-за нападения России на Украину. Часть трубы была взорвана в 2022 году украинскими спецназовцами и гражданскими водолазами.

Фактически, последние дипломатические действия Европы имели целью также усилить давление на США, чтобы те присоединились к более жестким санкциям, говорит Джон Хербст, бывший американский дипломат, а ныне директор в Atlantic Council в Вашингтоне.

Впрочем, вопрос остается: готов ли Трамп использовать свое влияние, чтобы заставить Путина двигаться к миру – особенно по закрытию экономической артерии России: ее энергетического экспорта.

"Чтобы это произошло, Трамп должен четко осознать, что со стороны Москвы нет воли к миру. Не уверен, что Трамп это уже понял", – подытожил Улген.