Встреча в Женеве завершилась: Украина говорит о прогрессе, США вносят некоторые изменения в мирный план

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры по "мирному плану" Трампа. По их итогам госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон внесет изменения в документ.

Он также добавил, что сегодняшние встречи были "самыми продуктивными и наиболее значимыми" в мирном процессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака и Sky News.

Каких результатов удалось достичь во время переговоров в Женеве?

По словам Марка Рубио, команда Вашингтона вносит "некоторые изменения" в мирный план, очевидно, на основе предложений Украины.

У нас есть очень хороший рабочий продукт, который уже был построен на основе вкладов всех соответствующих сторон, привлеченных здесь, и мы смогли рассмотреть некоторые из этих пунктов сейчас, пункт за пунктом. И я думаю, что мы достигли хорошего прогресса,

– сказал госсекретарь США.

Он также добавил, что нужно выполнить еще определенную работу и пообещал вечером 23 ноября сообщить о результатах переговоров.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что встреча была очень продуктивной. Он отметил, что благодаря переговорам удалось достичь прогресса и продолжить движение к справедливому и длительному миру.

Ермак подчеркнул, что украинский народ как никто заслуживает этот мир и стремится к нему. Чиновник поблагодарил Соединенные Штаты, лично президента США Дональда Трампа и его команду за преданность делу мира.

Он добавил, что вскоре состоится вторая встреча, на которой продолжат работать над совместными предложениями с привлечением европейских партнеров. Однако окончательные решения будут принимать на уровне лидеров.

"Мирный план" Трампа: коротко о главном