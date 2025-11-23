Встреча в Женеве завершилась: Украина говорит о прогрессе, США вносят некоторые изменения в мирный план
- США планируют внести изменения в мирный план Трампа после переговоров в Женеве, учитывая предложения Украины.
- Украина и США достигли значительного прогресса в мирном процессе, в частности благодаря продуктивной встрече.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры по "мирному плану" Трампа. По их итогам госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон внесет изменения в документ.
Он также добавил, что сегодняшние встречи были "самыми продуктивными и наиболее значимыми" в мирном процессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака и Sky News.
Смотрите также Переговоры США и Украины в Женеве: главные заявления и все, что известно о встрече
Каких результатов удалось достичь во время переговоров в Женеве?
По словам Марка Рубио, команда Вашингтона вносит "некоторые изменения" в мирный план, очевидно, на основе предложений Украины.
У нас есть очень хороший рабочий продукт, который уже был построен на основе вкладов всех соответствующих сторон, привлеченных здесь, и мы смогли рассмотреть некоторые из этих пунктов сейчас, пункт за пунктом. И я думаю, что мы достигли хорошего прогресса,
– сказал госсекретарь США.
Он также добавил, что нужно выполнить еще определенную работу и пообещал вечером 23 ноября сообщить о результатах переговоров.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что встреча была очень продуктивной. Он отметил, что благодаря переговорам удалось достичь прогресса и продолжить движение к справедливому и длительному миру.
Ермак подчеркнул, что украинский народ как никто заслуживает этот мир и стремится к нему. Чиновник поблагодарил Соединенные Штаты, лично президента США Дональда Трампа и его команду за преданность делу мира.
Он добавил, что вскоре состоится вторая встреча, на которой продолжат работать над совместными предложениями с привлечением европейских партнеров. Однако окончательные решения будут принимать на уровне лидеров.
"Мирный план" Трампа: коротко о главном
"Мирный план" Трампа, опубликованный Politico, содержит 28 пунктов, включая ограничение численности Вооруженных Сил Украины и запрет на вступление в НАТО. Ранее украинские и европейские чиновники раскритиковали его, отметив, что он выгоден только Москве.
Однако 23 ноября секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов. Он отметил, что Украина высоко ценит конструктивное взаимодействие с США и их внимательное отношение к замечаниям.