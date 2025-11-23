Зустріч у Женеві завершилася: США вносять деякі зміни до мирного плану

У Женеві 23 листопада відбулися переговори щодо "мирного плану" Трампа. За їх підсумками держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон внесе зміни до документу.

Він також додав, що сьогоднішні зустрічі були "найпродуктивнішими та найбільш значущими" в мирному процесі. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Переговори США та України у Женеві: головні заяви та усе, що відомо про зустріч

Яких результатів досягнули під час переговорів у Женеві?

За словами Рубіо, команда Вашингтона вносить "деякі зміни" до мирного плану, вочевидь, на основі пропозицій України.

У нас є дуже хороший робочий продукт, який вже був побудований на основі внесків усіх відповідних сторін, залучених тут, і ми змогли розглянути деякі з цих пунктів зараз, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли хорошого прогресу,

– сказав держсекретар США.