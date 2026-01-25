Могу узнать ваш голос сейчас лучше, чем любой на Земле, – Виткофф к переводчику Путина

Стив Уиткофф сказал переводчику Путина, что может узнать его голос из всех на свете. Спецпредставитель США назвал российского коллегу "легендой".

Такую реплику от произнес в Кремле. Об этом сообщает Clash Report.

Как Уиткофф радовался встрече с переводчиком Путина?

Спецпредставитель США Стив Уиткофф обрадовался, увидев переводчика Путина Алексея Садыкова.

Легенда! Теперь я могу узнать твой голос лучше, чем любой голос на земле,

– сказал Уиткофф переводчику Путина.

К слову, Стив Уиткофф уже 7 раз встречался с Путиным, в частности, 6 в 2025 году.

Уиткофф радостно встречает переводчика Путина: смотрите видео

Что известно о переговорах американцев с россиянами в Кремле 23 января?