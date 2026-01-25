Укр Рус
Геополитика Америка Можу впізнати ваш голос зараз краще, ніж будь-який на Землі, – Віткофф до перекладача Путіна
25 января, 23:53
2

Могу узнать ваш голос сейчас лучше, чем любой на Земле, – Виткофф к переводчику Путина

Сергей Попович
Основні тези
  • Стив Уиткофф сказал, что может узнать голос переводчика Путина лучше, чем любой другой.
  • Уиткофф уже 7 раз встречался с Путиным, в частности, 6 раз в 2025 году.

Стив Уиткофф сказал переводчику Путина, что может узнать его голос из всех на свете. Спецпредставитель США назвал российского коллегу "легендой".

Такую реплику от произнес в Кремле. Об этом сообщает Clash Report.

Как Уиткофф радовался встрече с переводчиком Путина?

Спецпредставитель США Стив Уиткофф обрадовался, увидев переводчика Путина Алексея Садыкова.

Легенда! Теперь я могу узнать твой голос лучше, чем любой голос на земле,
– сказал Уиткофф переводчику Путина.

К слову, Стив Уиткофф уже 7 раз встречался с Путиным, в частности, 6 в 2025 году.

Уиткофф радостно встречает переводчика Путина: смотрите видео

Что известно о переговорах американцев с россиянами в Кремле 23 января?

  • Переговоры между представителями США и России относительно потенциального завершения войны в Украине состоялись поздно вечером 22 января непосредственно в Кремле и продолжались до ночи 23 января.

  • С американской стороны участие во встрече приняли спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер, а также новая фигура в переговорном процессе – комиссар Федеральной службы закупок США Джош Грюнбаум.

  • Российскую сторону представляли помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и президентский спецпосланник Кирилл Дмитриев.

  • Переговоры продолжались более трех с половиной часов и завершились около двух часов ночи. Россия согласилась на трехстороннюю встречу в Абу-Даби с представителями США и Украины, но подчеркнула важность решения территориального вопроса.