Могу узнать ваш голос сейчас лучше, чем любой на Земле, – Виткофф к переводчику Путина
- Стив Уиткофф сказал, что может узнать голос переводчика Путина лучше, чем любой другой.
- Уиткофф уже 7 раз встречался с Путиным, в частности, 6 раз в 2025 году.
Стив Уиткофф сказал переводчику Путина, что может узнать его голос из всех на свете. Спецпредставитель США назвал российского коллегу "легендой".
Такую реплику от произнес в Кремле. Об этом сообщает Clash Report.
Как Уиткофф радовался встрече с переводчиком Путина?
Спецпредставитель США Стив Уиткофф обрадовался, увидев переводчика Путина Алексея Садыкова.
Легенда! Теперь я могу узнать твой голос лучше, чем любой голос на земле,
– сказал Уиткофф переводчику Путина.
К слову, Стив Уиткофф уже 7 раз встречался с Путиным, в частности, 6 в 2025 году.
Что известно о переговорах американцев с россиянами в Кремле 23 января?
Переговоры между представителями США и России относительно потенциального завершения войны в Украине состоялись поздно вечером 22 января непосредственно в Кремле и продолжались до ночи 23 января.
С американской стороны участие во встрече приняли спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер, а также новая фигура в переговорном процессе – комиссар Федеральной службы закупок США Джош Грюнбаум.
Российскую сторону представляли помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и президентский спецпосланник Кирилл Дмитриев.
Переговоры продолжались более трех с половиной часов и завершились около двух часов ночи. Россия согласилась на трехстороннюю встречу в Абу-Даби с представителями США и Украины, но подчеркнула важность решения территориального вопроса.