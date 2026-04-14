Может пойти в большой плюс Мадьяру: политолог сказал, как Украине наладить отношения с Венгрией

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой партии "Тиса" после его победы на выборах в Венгрии. Петер Мадьяр также готов к общению с украинским президентом. Эти переговоры могут стать новой страницей в отношениях Киева и Будапешта.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Игорь Рейтерович, подчеркнув, что встреча Зеленского и Мадьяра будет иметь очень большое значение. По его мнению, Украине и новой венгерской власти крайне нужно начать строить отношения с чистого листа.

Чем могут быть полезны друг другу Украина и Венгрия?

Рейтерович отметил, что Украина и Венгрия объединяются, в частности определенными историческими связями. Также в Украине есть достаточно большая венгерская община, и именно ее представители объясняли Виктору Орбану, что в нашей стране нет никаких унижений прав венгров.

Этот фактор надо использовать. Даже начать разговор с того, есть ли у новой власти Венгрии вопросы по венгерской общине в Украине, ведь Киев готов рассмотреть их в рамках своего законодательства. А по всему остальному – нужно договариваться заново,

– отметил политолог.

Две страны, по его мнению, могут быть полезными друг другу, в частности с экономического и культурного взглядов, а также по транзиту. Например, Румыния воспользовалась транзитным потенциалом и построила несколько автодорог, которые ведут от Украины, и зарабатывает на этом. Мадьяр может тоже на этом сосредоточить внимание.

Важно! Владимир Зеленский сказал, что, как только Петер Мадьяр будет готов, он встретится с ним. Президент Украины подчеркнул, что готов к диалогу с Венгрией. Ранее Петер Мадьяр отмечал, что стремится к "союзническим, а по возможности и дружеским отношениям", в частности с Украиной. Он предположил встречу с Зеленским на полях Европейского совета.

Украине и Венгрии нужно налаживать отношения, но, политолог высказал надежду, что со стороны Киева это будут делать люди, которые разбираются в специфике политики Будапешта, его отношения к определенным историческим вопросам и тому подобное.

По крайней мере имеем на это шанс, которого не было, когда у власти был Виктор Орбан. Он ненавидел Украину, и это определяло всю его политику. В то же время у Петера Мадьяра есть прагматический интерес, поэтому Киеву на это необходимо сделать ставку,

– уверен Игорь Рейтерович.

Он добавил, что именно сейчас Мадьяру может пойти в большой плюс налаживание отношений с Украиной, ведь это будет способствовать установлению взаимопонимания Венгрии с Европейским Союзом. И он, вероятно, не упустит возможность этим воспользоваться.

