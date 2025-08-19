В США взялись за подготовку саммита президентов Зеленского и Путина. Оба лидера ранее заявили, что не против двусторонней встречи.

Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о "свете в конце тоннеля" в рамках урегулирования войны в Украине, передает 24 Канал.

Смотрите также Сделал это умышленно: Трамп объяснил, почему не открыл письмо, которое ему передал Зеленский

Что известно о подготовке к встрече Зеленского и Путина?

Она назвала должностных лиц, которые будут координировать работу с Россией и Украиной для организации скорейшей встречи Путина и Зеленского. Это вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Виктофф.

Представитель Белого дома заверила, что подготовка встречи уже продолжается.

Также Левитт напомнила, что при президентстве Джорджа Буша Россия вторглась в Грузию, при Обаме – аннексировала Крым, при Байдене – началось полномасштабное вторжение в Украину. "Но при Трампе Россия ни на кого не нападала и ничего не захватила", – подчеркнула чиновница.

Отдельно Левитт повторила уже то, о чем раньше говорил Трамп. Она подчеркнула, что американские войска не будут присутствовать на территории Украины. Но США могут помочь в координации и, возможно, предоставить другие формы гарантий безопасности.