Владимир Путин отверг идею трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Глава Кремля предложил другой формат.

Во время переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками в Белом доме 18 августа Дональд Трамп позвонил по телефону Путину. Тот, якобы, согласился на встречу с Зеленским и выдвинул свои условия, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Хочет ли Путин встречаться с Зеленским и Трампом?

По данным источников издания, президент США предложил Путину провести трехстороннюю встречу с ним и Зеленским. Однако российский диктатор заявил, что присутствие Трампа не обязательно. Он подчеркнул, что хочет увидеть Зеленского с глазу на глаз.

AFP пишет, что глава Кремля хотел, чтобы двусторонняя встреча с Зеленским состоялась в Москве. Однако президент Украины, на момент разговора Трампа и Путина находившийся в Белом доме, сразу отверг эту идею.

Подводя итоги переговоров в Вашингтоне, Владимир Зеленский подтвердил, что диктатор настаивал на том, чтобы сначала встретиться с ним лично, а затем он допускал саммит уже при участии Дональда Трампа. Украинский лидер подчеркнул, что готов увидеться с Путиным без каких-либо предварительных условий.

Заметим, что никакой официальной информации о готовности Путина встретиться с Зеленским от Москвы не поступало. В Кремле только заявили, что американский и российский президенты обсудили возможность поднятия уровня представительства на переговорах России и Украины.

Между тем канцлер Германии, присутствовавший на переговорах в Белом доме, заявил, что встреча Зеленского и Путина должна быть проведена в течение следующих двух недель. Фридрих Мерц, правда, сомневается, что глава Кремля действительно решится встретиться с президентом Украины.