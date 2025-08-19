В понедельник, 18 августа, в конце саммита в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Американский президент якобы проинформировал российского диктатора о ходе переговоров.

Свидетелем разговора был госсекретарь США Марко Рубио. Чиновник рассказал детали для Fox News, передает 24 Канал.

О чем говорили Путин и Трамп 18 августа?

По словам Рубио, в ходе телефонного разговора Трамп предложил Путину встретиться с Зеленским, что станет "беспрецедентным шагом". Над организацией переговоров уже работает американская сторона.

Кроме того, госсекретарь выразил надежду на заключение соглашения уже на следующей трехсторонней встрече – президентов Путина, Трампа и Зеленского.

Мы еще не дошли до этого, но это наша цель, и сегодня мы обсуждали, как ее достичь. Но сам факт, что Путин говорит: "Конечно, я встречусь с Зеленским", – это уже большое достижение,

– подчеркнул чиновник.

Рубио также отметил – он не утверждает, что украинский и российский лидеры "выйдут из той комнаты лучшими друзьями" или с мирным соглашением. Но важно то, что они будут разговаривать друг с другом, чего не было в течение трех с половиной лет.

Какие детали известны о звонке Трампа Путину?