У понеділок, 18 серпня, наприкінці саміту в Білому домі з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну. Американський президент нібито поінформував російського диктатора про хід переговорів.

Свідком розмови був держсекретар США Марко Рубіо. Посадовець розповів деталі для Fox News, передає 24 Канал.

Про що говорили Путін і Трамп 18 серпня?

За словами Рубіо, у ході телефонної розмови Трамп запропонував Путіну зустрітися з Зеленським, що стане "безпрецедентним кроком". Над організацією перемовин вже працює американська сторона.

Окрім того, держсекретар висловив сподівання на укладення угоди вже на наступній тристоронній зустрічі – президентів Путіна, Трампа і Зеленського.

Ми ще не дійшли до цього, але це наша мета, і сьогодні ми обговорювали, як її досягти. Але сам факт, що Путін каже: "Звісно, я зустрінуся із Зеленським", – це вже велике досягнення,

– наголосив посадовець.

Рубіо також зазначив – він не стверджує, що український та російський лідери "вийдуть із тієї кімнати найкращими друзями" або з мирною угодою. Але важливо те, що вони розмовлятимуть один з одним, чого не було протягом трьох з половиною років.

Які деталі відомі про дзвінок Трампа Путіну?