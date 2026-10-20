США завтра предложат Путину провести личные переговоры с Зеленским и Трампом, – Politico

Специальный посланник США Стив Виткофф предложит диктатору Путину провести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью достижения прекращения огня. Они могли бы состояться при участии президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина

Предложение о трехсторонних переговорах лидеров по вопросу мирного урегулирования было озвучено на пресс-конференции после переговоров между Зеленским и Виткоффом, состоявшихся во вторник, 20 октября, в Норвегии.

Это стал бы первый подобный саммит с момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, принимавший стороны переговоров, сообщил, что в среду, 21 октября, Виткофф отправится в Россию, где представит предложения по условиям мира, в частности идею проведения трехстороннего саммита лидеров.

Предыдущие попытки организовать личную встречу Путина с Зеленским не дали результата. В последнее время Кремль настаивал на том, что такая встреча может состояться исключительно в Москве.

Напомним, что встреча в Осло состоялась на фоне продолжавшейся несколько дней высокой напряженности в отношениях между Украиной и президентом США.

Во время пресс-конференции Зеленский охарактеризовал этот день как позитивный. Он подчеркнул, что вопросы будущего украинских территорий могут обсуждать только лидеры государств, а любое мирное урегулирование требует предоставления реальных гарантий безопасности. По его словам, соглашение будет приемлемым только при условии, что Украина будет принимать непосредственное участие в его разработке.