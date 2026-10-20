Про це пише Politico.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Пропозиція щодо тристоронніх переговорів лідерів стосовно мирного врегулювання була озвучена на пресконференції після переговорів між Зеленським і Віткоффом, що відбулися у вівторок, 20 жовтня, у Норвегії.

Це стало б першим подібним самітом із моменту початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який приймав сторони переговорів, повідомив, що в середу, 21 жовтня, Віткофф вирушить до Росії, де представить пропозиції щодо умов миру, зокрема ідею проведення тристороннього саміту лідерів.

Попередні спроби організувати особисту зустріч Путіна із Зеленським не дали результату. Останнім часом Кремль наполягав на тому, що така зустріч може відбутися виключно в Москві.

Нагадаєм, що зустріч в Осло відбулася на тлі кількаденної високої напруженості у відносинах між Україною та президентом США.

Під час пресконференції Зеленський охарактеризував цей день як позитивний. Він підкреслив, що питання майбутнього українських територій можуть обговорювати лише лідери держав, а будь-яке мирне врегулювання потребує надання реальних гарантій безпеки. За його словами, угода буде прийнятною лише за умови, що Україна братиме безпосередню участь у її розробці.