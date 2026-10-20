Про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив під час спілкування з журналістами, цитує The Guardian.

Про що говорили в Осло?

Сторони приділили увагу безпеці України. Також до порядку денного увійшов план процвітання держави після війни.

Крім того, на обговорення винесли блок питань, що стосуються територій. Четвертим ключовим пунктом стали подальші заходи стосовно санкцій проти Росії.

Прем'єр Йонас Гар Стьоре відзначив "позитивний" характер зустрічі та наголосив, що Осло продовжує непохитну підтримку України.

Ми завжди чітко наголошували: жодних рішень щодо України без участі самої України,

– підкреслив Гар Стьоре.

Він також подякував спецпредставникам Дональда Трампа за участь у переговорах.

Ми переконані, що мир можливий і необхідний – як для України, так і для Європи та всього світу. Сьогодні ми провели, я б сказав, хороші й конструктивні переговори, які були необхідні з огляду на події останнього тижня. Ми дійшли згоди, що співпраця є вкрай важливою,

– наголосив прем'єр Норвегії.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський подякував Норвегії за проведення переговорів. Також висловив вдячність президенту Фінляндії Александру Стуббу за долучення до цього процесу.

Український лідер зазначив, що ці переговори зі США були "важливими", оскільки всім сторонам необхідно "продовжувати переговори на всіх рівнях і працювати разом над рішеннями, необхідними для припинення війни".

Ми працюємо над пошуком рішення. Я вважаю, що у нас є чіткі ідеї щодо того, як досягти миру, і ми єдині з нашими європейськими партнерами в цих зусиллях, і ми хочемо, щоб американці донесли ці ідеї до росіян,

– наголосив Зеленський.

Він також заявив, що прагне тристоронньої зустрічі президентів України, США та Росії, адже є питання, які можуть вирішити "лише лідери".

Президент Фінляндії Александр Стубб своєю чергою заявив про "справжній" прогрес переговорів на двох рівнях – короткостроковому та загальному.

Ми знайшли деякі елементи миру, які завтра будуть передані до Санкт-Петербурга,

– сказав Стубб.

Він уточнив, що, ґрунтуючись на переговорах у Маямі, сторони зосередилися на ключових питаннях: протиповітряній обороні, енергетиці та припиненні вогню, зокрема у сфері енергетичної та продовольчої безпеки.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Росія відкинула пропозицію "енергетичного перемир'я". Попри це, Україна разом із партнерами шукає рішення.