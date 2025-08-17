Визит Зеленского в США: NYT рассказали, что президент Украины попытается добиться от Трампа
- Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США планирует добиться от Дональда Трампа объяснений относительно его предложений и отказа от требования прекращения огня.
- Украина не имеет четкого представления о гарантиях безопасности от партнеров по НАТО.
Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский планирует добиться от Дональда Трампа объяснений относительно его недавних предложений. В частности, Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования прекращения огня как предпосылки переговоров.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Что Зеленский хочет узнать от Трампа?
Во время визита в Вашингтон в понедельник, 18 августа, Зеленский планирует добиться от Трампа объяснений относительно его предложений.
По словам собеседника издания, украинская сторона не понимает, почему Трамп неожиданно отказался от предыдущего условия о прекращении огня перед началом мирных переговоров.
Кроме того, в Киеве до сих пор не имеют четкого представления, какие гарантии безопасности готовы предоставить Украине партнеры по НАТО.
К слову, вместе с Зеленским в Вашингтон на встречу с Трампом прибудут также немало европейских лидеров. Речь идет о президенте Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джоржу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба и президента Франции Эмманюэля Макрона. В Вашингтон также прибудет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.