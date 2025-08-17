Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський планує домогтися від Дональда Трампа пояснень щодо його нещодавніх пропозицій. Зокрема, Київ не розуміє, чому Трамп раптово відмовився від вимоги припинення вогню як передумови переговорів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що Зеленський хоче дізнатися від Трампа?

Під час візиту до Вашингтона у понеділок, 18 серпня, Зеленський планує домогтися від Трампа пояснень стосовно його пропозицій.

За словами співрозмовника видання, українська сторона не розуміє, чому Трамп несподівано відмовився від попередньої умови про припинення вогню перед початком мирних переговорів.

Крім того, у Києві досі не мають чіткого уявлення, які гарантії безпеки готові надати Україні партнери по НАТО.

До слова, разом із Зеленським до Вашингтону на зустріч із Трампом прибудуть також чимало європейських лідерів. Мовиться про президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністерку Італії Джоржу Мелоні, президента Фінляндії Александра Стубба та президент Франції Емманюеля Макрона. До Вашингтону також прибуде генеральний секретар НАТО Марк Рютте.