Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас время, когда Украина решает свою судьбу. Впрочем, Европа стоит на ее стороне.

Она присоединится к встрече с Трампом в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен.

Что заявила Урсула фон дер Ляйен о переговорах в Вашингтоне?

Это время, когда Украина решает свою судьбу, но она может рассчитывать на Европу,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии сообщила, что присоединится к встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

По информации Bild, сначала Трамп все же поговорит с глазу на глаз с Зеленским, а только потом к ним присоединятся европейские лидеры.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине нужны сильные гарантии безопасности для самозащиты, подчеркивая отсутствие ограничений на численность армии или помощь от других стран.