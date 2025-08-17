Это время, когда Украина решает свою судьбу, но может рассчитывать на Европу, – фон дер Ляйен
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина решает свою судьбу, но может рассчитывать на поддержку Европы.
- Фон дер Ляйен присоединится к встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, где европейские лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас время, когда Украина решает свою судьбу. Впрочем, Европа стоит на ее стороне.
Она присоединится к встрече с Трампом в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен.
Смотрите также Зеленский и Урсула фон дер Ляйен провели пресс-конференцию в Брюсселе: главные заявления лидеров
Что заявила Урсула фон дер Ляйен о переговорах в Вашингтоне?
Это время, когда Украина решает свою судьбу, но она может рассчитывать на Европу,
– заявила Урсула фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии сообщила, что присоединится к встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
По информации Bild, сначала Трамп все же поговорит с глазу на глаз с Зеленским, а только потом к ним присоединятся европейские лидеры.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине нужны сильные гарантии безопасности для самозащиты, подчеркивая отсутствие ограничений на численность армии или помощь от других стран.