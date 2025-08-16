Лидеры "коалиции желающих" собираются поговорить через видеоконференцию в воскресенье, 17 августа. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский полетит в Вашингтон.

Встреча пройдет под совместным председательством Макрона, Мерца и Стармера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Что известно о разговоре лидеров "коалиции желающих"?

Напомним, Зеленский планирует проговорить детали завершения войны с Трампом во время визита в Вашингтон. Глава государства также поддерживает трехстороннюю встречу Украина – Америка – Россия.

Владимир Зеленский отметил, что утром 16 августа провел длительную и содержательную беседу с президентом Трампом. Сначала коммуникация происходила один на один, а затем также с участием европейских лидеров.

Зеленский отметил важность участия европейских стран в переговорах для обеспечения безопасности вместе с Америкой.