Встреча пройдет под совместным председательством Макрона, Мерца и Стармера. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Смотрите также Британия готова направить свои войска в Украину в первый день перемирия
Что известно о разговоре лидеров "коалиции желающих"?
Лидеры "коалиции желающих" собираются поговорить в воскресенье, что за день до визита президента Зеленского в Вашингтон.
На встрече совместно будут председательствовать Макрон, Мерц и Стармер.
Напомним, Зеленский планирует проговорить детали завершения войны с Трампом во время визита в Вашингтон. Глава государства также поддерживает трехстороннюю встречу Украина – Америка – Россия.
Владимир Зеленский отметил, что утром 16 августа провел длительную и содержательную беседу с президентом Трампом. Сначала коммуникация происходила один на один, а затем также с участием европейских лидеров.
Зеленский отметил важность участия европейских стран в переговорах для обеспечения безопасности вместе с Америкой.