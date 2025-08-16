Зустріч пройде під спільним головуванням Макрона, Мерца та Стармера. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Що відомо про розмову лідерів "коаліції охочих"?

Лідери "коаліції охочих" збираються поговорити в неділю, що за день до візиту президента Зеленського до Вашингтона.

На зустрічі спільно головуватимуть Макрон, Мерц та Стармер.

Нагадаємо, Зеленський планує проговорити деталі завершення війни з Трампом під час візиту до Вашингтона. Глава держави також підтримує тристоронню зустріч Україна – Америка – Росія.

Володимир Зеленський зазначив, що вранці 16 серпня провів тривалу та змістовну розмову з президентом Трампом. Спочатку комунікація відбувалася сам на сам, а потім також за участі європейських лідерів.

Зеленський наголосив на важливості участі європейських країн у переговорах для гарантування безпеки разом з Америкою.