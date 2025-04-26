Встреча Зеленского и Трампа в Риме была удачной по одной причине: в WSJ назвали важный момент

Во время похорон Папы Франциска 26 апреля Зеленский и Трамп имели короткую встречу. Ее положительно оценили обе стороны.

Разговор двух лидеров в Ватикане получился удачным, вероятно, только по одной причине. У The Wall Street Journal обратили внимание на важный момент относительно этого, передает 24 Канал.

Смотрите также С Трампом в Ватикане у нас состоялся лучший разговор из всех, что были до этого, – Зеленский

"Лучшее в этой встрече то, что на ней были только они двое"

Отмечается, что 15-минутная встреча Зеленского и Трампа в Ватикане, вероятно, примирила лидеров и спасла их отношения.

Официальные лица, знакомые с ситуацией, говорят, что она была лишь частично спланированной и имела значительную долю спонтанности.

Перед этим с Трампом пообщался Макрон и сказал, что страны должны быть "гораздо жестче с россиянами". В тот момент к ним подошел Зеленский, после чего и было договорено о двустороннем разговоре.

На фотографии, которая облетела весь мир, было только два стула – для Зеленского и Трампа. Впрочем, как рассказал Макрон, был еще один стул для переводчика, который забрали, – украинский президент предпочел поговорить с Трампом наедине.

И закончиться разговор мог успешно не в последнюю очередь именно из-за того, что проходил с глазу на глаз, – рядом не было никого.

Лучшее в этой встрече то, что на ней были только они двое. Это просто вопрос завышенного самолюбия людей, которые находятся рядом с ними. Если там присутствует Виткофф, Вэнс – все искажается,

– цитирует издание экс-советника Зеленского Игоря Новикова.

Пока еще рано говорить о том, как разговор повлиял на отношения лидеров Украины и США, но они уже оценили его как положительный и продуктивный.