Розмова двох лідерів у Ватикані вийшла вдалою, ймовірно, лише з однієї причини. У The Wall Street Journal звернули увагу на важливий момент щодо цього, передає 24 Канал.

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"Найкраще в цій зустрічі те, що на ній були тільки вони двоє"

Зазначається, що 15-хвилинна зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані, ймовірно, примирила лідерів та врятувала їхні стосунки.

Офіційні особи, обізнані із ситуацією, кажуть, що вона була лише частково спланованою і мала значну частку спонтанності.

Перед цим із Трампом поспілкувався Макрон і сказав, що країни мають бути "набагато жорсткішими з росіянами". У той момент до них підійшов Зеленський, після чого й було домовлено про двосторонню розмову.

На фотографії, яка облетіла увесь світ, було лише два стільці – для Зеленського і Трампа. Втім, як розповів Макрон, був ще один стілець для перекладача, який забрали, – український президент вважав за краще поговорити із Трампом наодинці.

І закінчитися розмова могла успішно не в останню чергу саме через те, що проходила віч-на-віч, – поруч не було нікого.

Найкраще в цій зустрічі те, що на ній були тільки вони двоє. Це просто питання завищеного самолюбства людей, які перебувають поруч із ними. Якщо там присутній Віткофф, Венс – усе спотворюється,

– цитує видання ексрадника Зеленського Ігоря Новікова.

Наразі ще рано говорити про те, як розмова вплинула на відносини лідерів України та США, але вони уже оцінили її як позитивну та продуктивну.