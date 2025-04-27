Главная тема – окончание войны, – Волц о разговоре Зеленского и Трампа в Ватикане

Советник президента США Майк Волц рассказал, о чем говорили Зеленский и Трамп в Ватикане. Прежде всего они подняли тему окончания войны в Украине.

Трамп, по словам Волца очень хочет кончить войну в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Майка Волца для Fox News.

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Волц отметил, что встреча Зеленского и Трампа в Ватикане, фото оттуда будут в учебниках по истории. По его словам, в том разговоре с глазу на глаз лидеры обсудили, как им остановить "самую большую наземную войну в Европе".

Затем в традициях администрации Трампа Волц обратился к прошлому, заявив, что 100 дней назад у Байдена не было и надежды остановить эту войну, которую считали бесконечной.

Волц отметил, что Трамп действительно предан тому, чтобы война в Украине закончилась.

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что мирные соглашения строятся не на доверии, а на верификации, фактах, действиях и реалиях.

"Все эти вещи обсуждаются. Но если мы пытаемся сблизить две стороны, последнее, что вы хотите сделать, это дать одной из сторон повод отказаться от этих усилий. Мы пытаемся закончить войну, которая стоила много денег нам, нашим союзникам, стоила много жизней, разрушила много жизней, заставила миллионы украинцев покинуть свою страну. Мы просто хотим, чтобы это все прекратилось",

– говорит Рубио