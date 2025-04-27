Трамп, за словами Волца дуже хоче скінчити війну в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Майка Волца для Fox News.

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Волц зазначив, що зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані, фото звідти будуть у підручниках з історії. За його словами, у тій розмові віч-на-віч лідери обговорили, як їм зупинити "найбільшу наземну війну в Європі".

Потім у традиціях адміністрації Трампа Волц звернувся до минулого, заявивши, що 100 днів тому у Байдена не було й надії зупинити цю війну, яку вважали нескінченною.

Волц зазначив, що Трамп справді відданий тому, щоб війна в Україні скінчилася.

Держсекретар США Марко Рубіо своєю чергою заявив, що мирні угоди будуються не на довірі, а на верифікації, фактах, діях і реаліях.

"Всі ці речі обговорюються. Але якщо ми намагаємося зблизити дві сторони, останнє, що ви хочете зробити, це дати одній зі сторін привід відмовитися від цих зусиль. Ми намагаємося закінчити війну, яка коштувала багато грошей нам, нашим союзникам, коштувала багато життів, зруйнувала багато життів, змусила мільйони українців покинути свою країну. Ми просто хочемо, щоб це все припинилося",

– каже Рубіо