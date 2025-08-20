На переговорах в Вашингтоне 18 августа Дональд Трамп предложил проведение переговоров между лидерами России и Украины в Будапеште. Польша считает это место неудачным из-за исторических обстоятельств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Почему Будапешт – неудачное место для встречи Зеленского и Путина?

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что не поддерживает идею проведения возможных переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина в Венгрии.

Возможно, я суеверный, но на этот раз я бы попытался найти другое место,

– написал польский премьер.

Туск отметил, что выбор столицы Венгрии был бы "исторической иронией". Именно здесь в 1994 году подписали Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

Однако Россия нарушила соглашение, аннексировав Крым в 2014 году и начав полномасштабную войну в 2022 году.

Встреча Зеленского и Путина: что известно?