Премьер Польши не советует Будапешт как место для встречи Зеленского и Путина
- Премьер-министр Польши Дональд Туск, не поддерживает идею проведения мирных переговоров по Украине в Будапеште.
- Туск считает, что выбор Будапешта как места для встречи был бы "исторической иронией", учитывая подписанный там в 1994 году Будапештский меморандум, который Россия нарушила.
На переговорах в Вашингтоне 18 августа Дональд Трамп предложил проведение переговоров между лидерами России и Украины в Будапеште. Польша считает это место неудачным из-за исторических обстоятельств.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Почему Будапешт – неудачное место для встречи Зеленского и Путина?
Премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что не поддерживает идею проведения возможных переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина в Венгрии.
Возможно, я суеверный, но на этот раз я бы попытался найти другое место,
– написал польский премьер.
Туск отметил, что выбор столицы Венгрии был бы "исторической иронией". Именно здесь в 1994 году подписали Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.
Однако Россия нарушила соглашение, аннексировав Крым в 2014 году и начав полномасштабную войну в 2022 году.
Встреча Зеленского и Путина: что известно?
- В Вашингтоне 18 августа состоялась встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. После переговоров президент США позвонил Владимиру Путину и начал планировать встречу лидеров Украины и России.
- Высокопоставленный чиновник администрации Соединенных Штатов предполагает, что переговоры Путина и Зеленского могут состояться в Венгрии. А по словам канцлера Германии, встреча может состояться уже в течение следующих 2 недель.
В то же время президент Украины заверил, что готов встретиться с российским диктатором без каких-либо предварительных условий. Однако Путин якобы избегает этих переговоров, с целью скрыть неудачу собственной политики в отношении Украины