Прем'єр Польщі не радить Будапешт як місце для зустрічі Зеленського і Путіна
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, не підтримує ідею проведення мирних переговорів щодо України у Будапешті.
- Туск вважає, що вибір Будапешта як місця для зустрічі був би "історичною іронією", враховуючи підписаний там у 1994 році Будапештський меморандум, який Росія порушила.
На переговорах у Вашингтоні 18 серпня Дональд Трамп запропонував проведення переговорів між лідерами Росії та України у Будапешті. Польща вважає це місце невдалим через історичні обставини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Чому Будапешт – невдале місце для зустрічі Зеленського і Путіна?
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав, що не підтримує ідею проведення можливих переговорів Володимира Зеленського і Володимира Путіна в Угорщині.
Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце,
– написав польський прем'єр.
Туск зазначив, що вибір столиці Угорщини був би "історичною іронією". Саме тут у 1994 році підписали Будапештський меморандум, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.
Однак Росія порушила угоду, анексувавши Крим у 2014 році та розпочавши повномасштабну війну у 2022 році.
Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо?
- У Вашингтоні 18 серпня відбулась зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів. Після перемовин президент США зателефонував Володимиру Путіна та почав планувати зустріч лідерів України та Росії.
- Високопосадовець адміністрації Сполучених Штатів припускає, що перемовини Путіна та Зеленського можуть відбутися в Угорщині. А за словами канцлера Німеччини, зустріч може відбутись уже впродовж наступних 2 тижнів.
Водночас президент України запевнив, що готовий зустрітися з російським диктатором без будь-яких попередніх умов. Проте Путін нібито уникає цих перемовин, з метою приховати невдачу власної політики щодо України