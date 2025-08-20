Тема трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США может сыграть в пользу Киева после встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров. Владимир Путин может как согласиться, так и не дать согласие.

В любом случае Украина может воспользоваться вопросом встречи Зеленского, Путина и Трампа. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

Почему это выгодно для Украины?

Игорь Рейтерович считает, что если Трамп поднимет тему трехсторонней встречи в ближайшее время, то услышит какую-то часть аргументов Зеленского. А еще с повестки дня снимутся условия Путина.

Если Трамп говорит: "Мы поговорили и решили 22 августа встретиться на троих", это ставит Путина на колоссальную растяжку. У него не будет никакой уверенности, что приняли его план. Трамп скажет, что осталось два нюанса, их обсудят Путин с Зеленским. Это могут быть ключевые моменты. В частности, невмешательство во внутренние дела Украины и линия разграничения,

– предположил он.

С одной стороны, если Путин согласится, то как пойдет и встреча – неизвестно. Возможно, Путину будет некомфортно говорить с Зеленским. С другой стороны, если не согласится, то весь мир еще раз увидит, что Россия не хочет мира. Украина готова встречаться с российским диктатором и обсуждать все вопросы, а Путин против. Поэтому, возможно тема трехсторонних переговоров может очень хорошо сыграть для Украины.

Трехсторонние переговоры: что известно сейчас?