"Поставят Путина на растяжку": трехсторонние переговоры в США могут сыграть в пользу Украины
- Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США могут быть выгодными для Киева, если Дональд Трамп поднимет тему встречи, что поставит Россию в неудобное положение.
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что согласие или несогласие Путина на встречу покажет позицию России относительно мира, а Украина демонстрирует готовность к диалогу.
Тема трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США может сыграть в пользу Киева после встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров. Владимир Путин может как согласиться, так и не дать согласие.
В любом случае Украина может воспользоваться вопросом встречи Зеленского, Путина и Трампа. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.
Почему это выгодно для Украины?
Игорь Рейтерович считает, что если Трамп поднимет тему трехсторонней встречи в ближайшее время, то услышит какую-то часть аргументов Зеленского. А еще с повестки дня снимутся условия Путина.
Если Трамп говорит: "Мы поговорили и решили 22 августа встретиться на троих", это ставит Путина на колоссальную растяжку. У него не будет никакой уверенности, что приняли его план. Трамп скажет, что осталось два нюанса, их обсудят Путин с Зеленским. Это могут быть ключевые моменты. В частности, невмешательство во внутренние дела Украины и линия разграничения,
– предположил он.
С одной стороны, если Путин согласится, то как пойдет и встреча – неизвестно. Возможно, Путину будет некомфортно говорить с Зеленским. С другой стороны, если не согласится, то весь мир еще раз увидит, что Россия не хочет мира. Украина готова встречаться с российским диктатором и обсуждать все вопросы, а Путин против. Поэтому, возможно тема трехсторонних переговоров может очень хорошо сыграть для Украины.
Трехсторонние переговоры: что известно сейчас?
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны провести двустороннюю встречу без него перед предложенным трехсторонним саммитом.
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным и Трампом. Он подчеркнул, что переговоры Украины, США и России должны пройти без всяких условий.
Издание Politico пишет, что Владимир Путин настаивает на личной встрече с Владимиром Зеленским, но без Дональда Трампа. По данным источников СМИ, российский диктатор отметил, что хочет увидеть президента Украины с глазу на глаз.