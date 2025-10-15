В пятницу, 17 октября, состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Обычно известно, какие темы будут обсуждаться, а сейчас об этом нет точной информации.

Возможно, будет подниматься какая-то совершенно новая тема. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

К теме Трамп встретится с Зеленским уже на этой неделе в Вашингтоне

"Пока встреча в пятницу – это загадка для меня. Ни разу не были загадкой темы на встречах Трампа и Зеленского или Трампа с Путиным. Вопрос был только в результативности", – сказал он.

О чем могут говорить лидеры?

Михаил Шейтельман отметил, что для обсуждения по ракетам Tomahawk не обязательно ехать в США. Поэтому, вероятно, может подниматься какая-то другая тема. Однако одной из тем может быть соглашение о редкоземельных материалах.

Смотрите, как все сходится. Китай кинул США на редкоземельные материалы. Штаты ввели тарифы 100% против КНР с 1 ноября. Вдруг Юлия Свириденко едет в США. Она известна заключением соглашения о редкоземельных материалах. Далее – Владимир Зеленский,

– сказал он.

Возможно, будет обсуждаться тема срочной добычи каких-то материалов. Это нужно, чтобы американцами хватило на преодоление зависимости от Китая.

Но для этой истории Зеленский был бы не нужен. Можно было бы договариваться со Свириденко. Что-то здесь есть. Готовится какая-то двойная игра,

– предположил политтехнолог.

Встреча Зеленского и Трампа: что известно?