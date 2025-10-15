Готовится интересная двойная игра: политтехнолог предположил цель встречи Зеленского и Трампа
- Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на 17 октября, темы обсуждения пока неизвестны.
- Михаил Шейтельман предположил, что, возможно, будет обсуждаться соглашение о редкоземельных материалах, но может быть и какая-то новая тема.
В пятницу, 17 октября, состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Обычно известно, какие темы будут обсуждаться, а сейчас об этом нет точной информации.
Возможно, будет подниматься какая-то совершенно новая тема. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.
К теме Трамп встретится с Зеленским уже на этой неделе в Вашингтоне
"Пока встреча в пятницу – это загадка для меня. Ни разу не были загадкой темы на встречах Трампа и Зеленского или Трампа с Путиным. Вопрос был только в результативности", – сказал он.
О чем могут говорить лидеры?
Михаил Шейтельман отметил, что для обсуждения по ракетам Tomahawk не обязательно ехать в США. Поэтому, вероятно, может подниматься какая-то другая тема. Однако одной из тем может быть соглашение о редкоземельных материалах.
Смотрите, как все сходится. Китай кинул США на редкоземельные материалы. Штаты ввели тарифы 100% против КНР с 1 ноября. Вдруг Юлия Свириденко едет в США. Она известна заключением соглашения о редкоземельных материалах. Далее – Владимир Зеленский,
– сказал он.
Возможно, будет обсуждаться тема срочной добычи каких-то материалов. Это нужно, чтобы американцами хватило на преодоление зависимости от Китая.
Но для этой истории Зеленский был бы не нужен. Можно было бы договариваться со Свириденко. Что-то здесь есть. Готовится какая-то двойная игра,
– предположил политтехнолог.
Встреча Зеленского и Трампа: что известно?
Владимир Зеленский раскрыл планы своего визита в Вашингтон 17 октября. Он заявил, что обсудит с Дональдом Трампом последовательность шагов, которые он хочет предложить.
Также украинский лидер будет иметь ряд других важных встреч. В частности, с оборонными компаниями, а также, возможно, с сенаторами и конгрессменами.
Известно, что во время визита стороны будут обсуждать ПВО и дальнобойные возможности.
Президент Украины сообщил, что уже удалось обсудить некоторые вопросы. В частности, уже есть контуры решений по Patriot и Tomahawk.