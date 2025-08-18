В понедельник, 18 августа, Президента Украины Владимира Зеленского в поездке в США будут сопровождать несколько европейских лидеров, президент ЕС и генсек НАТО. Прежде всего потому что они понимают риски изменения позиции Дональда Трампа после встречи с Владимиром Путиным на Аляске.

Также такой состав дает возможность обсуждать гарантии безопасности для Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Чаленко.

Почему это важно?

Игорь Чаленко отметил, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске 15 августа изменил свою позицию. В этом есть определенные риски. Конечно, Украина не отходит от своих принципов и "красных линий".

Ранее было договорено, что сначала будет 2 двусторонних формата и далее – трехсторонние. Понятно, что двусторонний формат с Украиной нужно провести максимально сбалансировано, без эмоций, пытаться, чтобы Трамп реально услышал украинскую сторону,

– подчеркнул он.

Лидер США считает, что уже многое сделал, что есть условия, которые просто нужно одобрить. Однако это не просто пункты по территориям и так далее. Прежде всего это реализация ультимативных требований Путина. Поэтому и нужен такой состав европейских лидеров.

Обратите внимание! По данным СМИ, среди участников визита в США: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мелони и Генсек НАТО Марк Рютте.

Кроме того, такой состав дает возможность говорить о комплексной наработке гарантий безопасности для Украины. В частности, это может касаться темы вступления в ЕС, надежных договорных отношений по долговременным поставкам вооружения и финансирования украинской армии, "коалиции решительных", контингента на территории Украины.

То есть не только страх перед реакцией Трампа, но и окончательная наработка этой координации, комплексного решения, что делать после завершения войны. Понятно, что Путин сейчас на это не идет. Но это должно быть максимально проработано непосредственно в живом общении с Трампом,

– сказал политолог.

По его словам, каждый отвечает за свое направление. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон – это "коалиция решительных", Генсек НАТО Марк Рютте – это нынешняя операция непосредственно поддержки Украины, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – это возможность ускоренного вступления в ЕС. То есть это действительно может быть возможностью, чтобы обсудить эти вопросы.

