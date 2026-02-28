Это катастрофа для россиян: эксперт раскрыл, почему Путин боится встречи с Зеленским и Трампом

В Соединенных Штатах Америки неоднократно настаивали на необходимости организовать трехстороннюю встречу, где присутствовали бы Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Владимир Путин. Украина поддерживает такую идею, но в Кремле против этого.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что Трамп, вероятно, и дальше считает целесообразным организовать такую встречу. Но в его представлении такое событие должно состояться на финальных стадиях мирных переговоров.

"Трамп говорил, что его цель запустить переговоры, дать техническую поддержку, чтобы приехать в самом конце для подписания финального документа или чтобы согласовать с Зеленским и Путиным его детали", – отметил он.

Почему в Кремле боятся трехсторонней встречи?

Александр Краев подчеркнул, что россияне не хотят встречаться с Зеленским на нейтральной территории, потому что, вероятно, считают, что это вроде бы ниже их уровня. Однако там стремятся "заманить" президента Украины в Москву.

Зато встретиться прямо с Трампом, чтобы говорить об Украине без Украины – это то, чего действительно россияне хотят. Их финальная цель согласовать все без Украины,

– сказал он.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" считает, что в Кремле дали понять, что хотят поддерживать контакт по мирным переговорам только с США, без Украины и Европы.

Причина в том, что Россия не хочет давать Украине легитимности в диалоге о прекращении войны.

Краев подчеркнул, что поэтому россияне избегают встречи с Зеленским, чтобы не поставить его на один уровень с Путиным или Трампом.

Потому что для их пропаганды это будет катастрофой. Именно поэтому мне кажется правильным, что Украина настаивает на трехсторонней встрече. Это наша правильная попытка сломать основной российский нарратив, а американцы открыты к этой попытке,

– добавил он.

Единственное важно убедить администрацию Трампа, что трехсторонняя встреча нужна не только на финальном этапе мирных переговоров, но и как техническая часть текущего этапа, чтобы изменить позицию российской переговорной команды.

К слову, Украина во время переговоров с участием США планирует инициировать вопрос встречи Зеленского и Путина, однако дипломат Роман Бессмертный сомневается в реалистичности такого сценария. По его мнению, для Трампа это может быть политически невыгодно, ведь уменьшит роль США в мирном процессе.

