Это катастрофа для россиян: эксперт раскрыл, почему Путин боится встречи с Зеленским и Трампом
- Кремль избегает встречи с Зеленским, чтобы не предоставлять Украине легитимность в мирных переговорах.
- Россия стремится договориться с США без участия Украины, тогда как Украина настаивает на трехсторонней встрече с Трампом и Путиным.
В Соединенных Штатах Америки неоднократно настаивали на необходимости организовать трехстороннюю встречу, где присутствовали бы Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Владимир Путин. Украина поддерживает такую идею, но в Кремле против этого.
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что Трамп, вероятно, и дальше считает целесообразным организовать такую встречу. Но в его представлении такое событие должно состояться на финальных стадиях мирных переговоров.
Смотрите также США хотят "сблизить" Украину и Россию: Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина
"Трамп говорил, что его цель запустить переговоры, дать техническую поддержку, чтобы приехать в самом конце для подписания финального документа или чтобы согласовать с Зеленским и Путиным его детали", – отметил он.
Почему в Кремле боятся трехсторонней встречи?
Александр Краев подчеркнул, что россияне не хотят встречаться с Зеленским на нейтральной территории, потому что, вероятно, считают, что это вроде бы ниже их уровня. Однако там стремятся "заманить" президента Украины в Москву.
Зато встретиться прямо с Трампом, чтобы говорить об Украине без Украины – это то, чего действительно россияне хотят. Их финальная цель согласовать все без Украины,
– сказал он.
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" считает, что в Кремле дали понять, что хотят поддерживать контакт по мирным переговорам только с США, без Украины и Европы.
Причина в том, что Россия не хочет давать Украине легитимности в диалоге о прекращении войны.
Краев подчеркнул, что поэтому россияне избегают встречи с Зеленским, чтобы не поставить его на один уровень с Путиным или Трампом.
Потому что для их пропаганды это будет катастрофой. Именно поэтому мне кажется правильным, что Украина настаивает на трехсторонней встрече. Это наша правильная попытка сломать основной российский нарратив, а американцы открыты к этой попытке,
– добавил он.
Единственное важно убедить администрацию Трампа, что трехсторонняя встреча нужна не только на финальном этапе мирных переговоров, но и как техническая часть текущего этапа, чтобы изменить позицию российской переговорной команды.
К слову, Украина во время переговоров с участием США планирует инициировать вопрос встречи Зеленского и Путина, однако дипломат Роман Бессмертный сомневается в реалистичности такого сценария. По его мнению, для Трампа это может быть политически невыгодно, ведь уменьшит роль США в мирном процессе.
Что известно о трехсторонней встрече?
В Кремле пока не комментируют инициативу Зеленского о встрече с Путиным и заявляют, что подводить итоги переговоров в Женеве рано. Как сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, информацию будет предоставлять главный переговорщик Владимир Мединский.
Руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что пока нет четкого ответа относительно возможной встречи Зеленского и Путина, хотя украинская сторона поднимала этот вопрос на переговорах. Зеленский подтверждает готовность к прямому диалогу, тогда как в Москве заявляют об отсутствии оснований для такой встречи, одновременно формально приглашая его в Россию.
Спецпосланник США Стив Уиткофф во время мероприятия YES 2026 заявил, что вопрос территорий могут вынести на уровень переговоров президентов, поскольку окончательные решения должны принимать именно лидеры государств. По его словам, делегации уже проработали технические аспекты, а новая трехсторонняя встреча Украины, США и России может состояться в ближайшее время.