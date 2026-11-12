Ко встрече Зеленского с Виткоффом и Кушнером в Дублине присоединятся европейцы, – СМИ
К переговорам президента Украины Владимира Зеленского с американскими представителями в Дублине могут присоединиться европейские дипломаты. В частности, речь идет о представителях трех стран.
Об этом сообщает Le Monde
Кто из европейцев примет участие во встрече?
Как сообщает издание, к встрече присоединятся представители Германии, Франции и Великобритании.
Эти страны будут представлены советниками или дипломатами. В то же время источник не исключает участия представителей других государств.
Встреча Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на вечер 12 ноября в Дублине.
По сообщениям ирландских СМИ, переговоры могут состояться на военном аэродроме Кейсмент в Балдоннелле, к юго-западу от столицы Ирландии. Именно туда должны прибыть американские представители после визита в Москву.
Что Зеленский обсудил с европейскими партнерами?
Перед запланированной встречей с Виткоффом и Кушнером Зеленский провел координационное совещание с представителями Германии, Франции, Италии и Великобритании. К обсуждению также присоединились советники по национальной безопасности Рады и Еврокомиссии, сообщает "Суспильне".
Кроме того, 12 ноября в Дублине состоялась многосторонняя встреча с участием международных партнеров Украины. По словам Зеленского, стороны обсудили усиление противовоздушной обороны, энергетическую поддержку, строительство укрытий, финансовую устойчивость Украины и гарантии безопасности.
Особое внимание уделили новым взносам в программу PURL. Президент также сообщил, что на следующей неделе в Берлине запланирована встреча "Коалиции желающих", на которой продолжится координация поддержки Украины.
Что предшествовало встрече?
Напомним, 12 ноября в Кремле Виткофф и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле. Стороны обсуждали итоги трехсторонних консультаций Украины, США и России, которые прошли 10–11 ноября в Абу-Даби.
После встречи Виткофф заявил об определенном прогрессе в переговорном процессе и подтвердил, что к следующему раунду переговоров о завершении войны присоединятся представители европейских стран.
В то же время Зеленский подчеркнул, что завершение войны без участия Европы было бы несправедливым и невозможным.