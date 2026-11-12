До зустрічі Зеленського з Віткоффом і Кушнером у Дубліні долучаться європейці, – ЗМІ

Про це повідомляє Le Monde

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Хто з європейців долучиться до зустрічі?

Як повідомляє видання, до зустрічі долучаться представники Німеччини, Франції та Великої Британії.

Ці країни будуть представлені радниками або дипломатами. Водночас джерело не виключає участі представників інших держав.

Зустріч Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером запланована на вечір 12 листопада в Дубліні.

За повідомленнями ірландських ЗМІ, переговори можуть відбутися на військовому аеродромі Кейсмент у Балдоннеллі, на південний захід від столиці Ірландії. Саме туди мають прибути американські представники після візиту до Москви.

Що Зеленський обговорив із європейськими партнерами?

Перед запланованою зустріччю з Віткоффом і Кушнером Зеленський провів координаційну нараду з представниками Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. До обговорення також долучилися радники з національної безпеки Європейської ради та Єврокомісії, повідомляє Суспільне.

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Крім того, 12 листопада в Дубліні відбулася багатостороння зустріч за участю міжнародних партнерів України. За словами Зеленського, сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, енергетичну підтримку, будівництво укриттів, фінансову стійкість України та гарантії безпеки.

Окрему увагу приділили новим внескам до програми PURL. Президент також повідомив, що наступного тижня в Берліні запланована зустріч Коаліції охочих, на якій продовжать координацію підтримки України.

Що передувало зустрічі?

Нагадаємо, 12 листопада Віткофф і Кушнер провели переговори з Володимиром Путіним у Кремлі. Сторони обговорювали результати тристоронніх консультацій України, США та Росії, які відбулися 10 – 11 листопада в Абу-Дабі.

Після зустрічі Віткофф заявив про певний прогрес у переговорному процесі та підтвердив, що до наступного раунду переговорів щодо завершення війни долучаться представники європейських країн.

Водночас Зеленський наголошував, що завершення війни без участі Європи було б несправедливим і неможливим.