Президент США Дональд Трамп 15 августа планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для урегулирования войны в Украине.

Потенциальная встреча беспокоит значительную часть людей во всем мире, ведь американский президент крайне непредсказуем и быстро меняет свою позицию. В эфире 24 Канала директор по медиа Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский рассказал, что об этом думают американцы.

Как американцы реагируют на встречу Трампа с Путиным

В Украинском конгрессе Америки говорят, что граждане США достаточно удивлены последними событиями и заявлениями Трампа.

Я думаю, простые граждане не понимают, что творится в Белом доме, но в целом они не интересуются международными делами. В Америке происходят другие хаотические события, которыми они занимаются. Пока кажется, что это будет большое шоу,

– сказал Добрянский.

Впрочем, американцы надеются, что Трамп не устроит такое же шоу, как в Хельсинки в 2018 году, и все же додумается не проводить совместную пресс-конференцию вместе с преступником.

К тому же доподлинно неизвестно, кто еще приедет на Аляску. Американцы предполагают, возможно, европейские лидеры были приглашены на саммит. В общем до сих пор многие детали остаются неизвестными.