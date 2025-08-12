Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Хельмута Брандштеттера для Укринформа.

К теме Белый дом не ожидает прорыва от встречи Трампа и Путина: в Politico объяснили, почему

Что думает евродепутат о встрече Путина и Трампа?

Евродепутат отметил, что не имеет больших ожиданий от саммита на Аляске. По его мнению, для российского диктатора уже сам по себе успех, что его примут в Соединенных Штатах.

Он скажет там то же, что повторяет уже месяцами: что причины войны не изменились, что Россия все еще должна "демилитаризовать" и "денацифицировать" – то есть привычное пропагандистское пустословие. И он снова будет говорить о НАТО и, что Россия якобы находится под угрозой. Поэтому я не ожидаю чего-то существенного,

– отметил Брандштеттер.

По его словам, Трамп не требовал от Путина прекратить бомбардировки Украины как предпосылку для встречи, что является "большим успехом для Путина".

"То, что меня разочаровало в Трампе, заключается в том, что в момент, когда он сказал: "Да, мы встретимся", должно было бы быть поставлено условие: "Мы встретимся, но, Путин, ты немедленно прекращаешь бомбардировки Украины". Даже этого Трамп не требовал. Поэтому большой успех для Путина. Я не вижу, что Трамп мог бы достичь, или в чем Путин мог бы уступить. Поэтому я пока настроен скептически", – добавил депутат.

Брандштеттер также подчеркнул, что Украина должна самостоятельно определять формат мира и что президент Украины Владимир Зеленский должен участвовать в любых договоренностях.

Только Украина может определить, какой формат перемирия или мира она хочет. И, как теперь все уже знают, даже те, кто не знает украинской Конституции наизусть, президент не может просто отдать территории – это не в его полномочиях,

– подчеркнул он.

Важной, по словам евродепутата, является гарантия выполнения любых соглашений Кремлем.

"Независимо от того, какой будет сделка между Путиным и Зеленским, как гарантировать, что на этот раз Путин ее придерживается? Ведь он не придерживался Будапештского меморандума, а напал на Украину. Именно это должно быть ролью европейцев вместе с американцами. Я опасаюсь, что американцы не будут принимать в этом участие, но это должно быть четко определено", – резюмировал Брандштеттер.