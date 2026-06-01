Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Армения должна быть "очень осторожной", чтобы не повторить "то, что произошло в Украине". Так он прокомментировал дискуссии относительно возможного выхода Еревана из Евразийского экономического союза и его стремление к евроинтеграции.

Соответствующее заявление самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал после саммита Евразийского экономического союза в Астане. Об этом сообщает государственное белорусское агентство БЕЛТА.

Как Лукашенко пригрозил Армении?

По словам Лукашенко, накануне парламентских выборов, которые состоятся в Армении 7 июня, в стране активизировались дискуссии о возможном выходе из ЕАЭС и курса на вступление в Европейский Союз.

К слову. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна может одержать убедительную победу на парламентских выборах 7 июня, получив около 65% голосов избирателей, которые уже определились со своим выбором. Именно из-за его стремления к сближению с ЕС – он остается невыгодным кандидатом для Кремля.

Он призвал армянское руководство не спешить с такими решениями и заявил, что Украине якобы пришлось пройти через подобный путь. Лукашенко отметил, что Армения недавно пережила войну, поэтому должна действовать взвешенно и осторожно.

Это заявление прозвучало вскоре после аналогичных высказываний российского правителя Владимира Путина. Ранее он заявил, что из-за стремления к евроинтеграции Армению может постигнуть "украинский сценарий". Также Путин пригрозил жестким ответом любой стране, которая, по его словам, попытается атаковать Калининградскую область России.

В ответ на такие заявления президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз уделять больше внимания вопросам безопасности и поддерживать народы государств, которые могут подвергнуться давлению или агрессии со стороны России.

Напомним, что в Кремле уже неоднократно угрожала Армении. Кроме того, по информации Reuters со ссылкой на западные разведки, Россия планирует вмешательство в армянские выборы. Это напрямую связано с желанием Еревана сблизиться с ЕС. Также известно, что США активно приобщают к процессам, которые сейчас происходят, ведь, как пишет СМИ, действующего премьер-министра Никола Пашиняна охраняет ЦРУ.

На днях, Россия отозвала своего посла из Армении для консультаций на фоне ухудшения отношений между странами. В Москве прямо связали это решение с углублением сотрудничества Еревана с Европейским Союзом.