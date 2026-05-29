Россия, по данным пяти представителей западных разведок, якобы планирует развернуть масштабную кампанию против Пашиняна. Об этом пишет Reuters.

Смотрите также Намерения Армении вступить в ЕС раздражают россиян – Кремль уже принимает меры

Что планирует сделать Россия в Армении?

Основная цель российской кампании – не допустить переизбрания действующего премьер-министра Никола Пашиняна, который, по опросам, сохраняет лидерские позиции и выступает за сближение с Европейским Союзом и НАТО.

По данным источников, в октябре 2025 года в Кремле было создано отдельное подразделение – "Управление стратегического сотрудничества и партнерства", который, вероятно, координирует операции политического влияния в Армении. Страна с населением около 3 миллионов долгое время находилась в сфере влияния Москвы, однако нынешний курс Еревана вызывает напряжение в отношениях с Россией.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Как отмечают западные аналитики, в рамках возможного плана влияния Россия использует как административные, так и информационные инструменты. В частности, речь идет об организации голосования для граждан Армении, проживающих в России. По оценкам, их количество превышает 2 миллиона, а расходы на транспортировку избирателей могут достигать около 50 миллионов долларов.

Источники также называют потенциального фаворита Москвы – бизнесмена Самвела Карапетяна, которого судят по обвинениям в призывах к свержению власти. Сам Карапетян эти обвинения отрицает, а его адвокат заявляет об отсутствии какой-либо связи с поддержкой со стороны России.

Отдельное внимание уделяют информационным операциям. По данным расследования, сеть ботов "Storm-1516", которая ранее была связана с вмешательством в выборы в США, сейчас используется для дискредитации Пашиняна. Также фиксируются попытки создания фейковых медиаресурсов, в частности проекта "Ереван-1", ориентированного на армянскую диаспору в России.

В материалах, на которые ссылается Reuters, говорится о распространении нарративов о якобы "единственном пути развития Армении через союз с Россией". Кроме того, западные чиновники заявляют о серьезных рисках для безопасности премьера – по их данным, ЦРУ в последние годы могло помогать в организации его личной охраны.

В то же время США продолжают усиливать свое присутствие в регионе. Госсекретарь Марко Рубио посетил Ереван, где были подписаны соглашения по полезным ископаемым и транспортному коридору в Центральную Азию. По оценкам западных чиновников, политическое поражение Пашиняна может поставить под угрозу реализацию этих проектов.

В Москве все обвинения отвергают, называя их "шпионажем". Армянские власти официально воздерживаются от детальных комментариев, однако заявляют о мерах противодействия дезинформации и обеспечения прозрачности избирательного процесса.

Напомним, ранее Кремль требовал объяснений от Армении из-за "антироссийских заявлений" Владимира Зеленского, которые прозвучали во время саммита в Ереване. Владимир Путин недоволен стремлением Армении к сближению с ЕС. Он отметил важность экономических связей между странами.