Росія, за даними п'яти представників західних розвідок, нібито планує розгорнути масштабну кампанію проти Пашиняна. Про це пише Reuters.

Що планує зробити Росія у Вірменії?

Основна мета російської кампанії – не допустити переобрання чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, який, за опитуваннями, зберігає лідерські позиції та виступає за зближення з Європейським Союзом і НАТО.

За даними джерел, у жовтні 2025 року в Кремлі було створено окремий підрозділ – "Управління стратегічного співробітництва та партнерства", який, ймовірно, координує операції політичного впливу у Вірменії. Країна з населенням близько 3 мільйонів тривалий час перебувала у сфері впливу Москви, однак нинішній курс Єревана викликає напруження у відносинах із Росією.

Як зазначають західні аналітики, в межах можливого плану впливу Росія використовує як адміністративні, так і інформаційні інструменти. Зокрема, йдеться про організацію голосування для громадян Вірменії, які проживають у Росії. За оцінками, їхня кількість перевищує 2 мільйони, а витрати на транспортування виборців можуть сягати близько 50 мільйонів доларів.

Джерела також називають потенційного фаворита Москви – бізнесмена Самвела Карапетяна, якого судять за звинуваченнями у закликах до повалення влади. Сам Карапетян ці звинувачення заперечує, а його адвокат заявляє про відсутність будь-якого зв'язку з підтримкою з боку Росії.

Окрему увагу приділяють інформаційним операціям. За даними розслідування, мережа ботів "Storm-1516", яка раніше була пов'язана з втручанням у вибори в США, зараз використовується для дискредитації Пашиняна. Також фіксуються спроби створення фейкових медіаресурсів, зокрема проєкту "Єреван-1", орієнтованого на вірменську діаспору в Росії.

У матеріалах, на які посилається Reuters, йдеться про поширення наративів про нібито "єдиний шлях розвитку Вірменії через союз із Росією". Крім того, західні чиновники заявляють про серйозні ризики для безпеки прем'єра – за їхніми даними, ЦРУ останніми роками могло допомагати в організації його особистої охорони.

Водночас США продовжують посилювати свою присутність у регіоні. Держсекретар Марко Рубіо відвідав Єреван, де було підписано угоди щодо корисних копалин і транспортного коридору до Центральної Азії. За оцінками західних чиновників, політична поразка Пашиняна може поставити під загрозу реалізацію цих проєктів.

У Москві всі звинувачення відкидають, називаючи їх "шпигунством". Вірменська влада офіційно утримується від детальних коментарів, однак заявляє про заходи протидії дезінформації та забезпечення прозорості виборчого процесу.

Нагадаємо, раніше Кремль вимагав пояснень від Вірменії через "антиросійські заяви" Володимира Зеленського, які пролунали під час саміту в Єревані. Володимир Путін незадоволений прагненням Вірменії до зближення з ЄС. Він зазначив на важливості економічних зв'язків між країнами.