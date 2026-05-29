Як росіяни хочуть завадити Вірменії
На тлі зростання напруги уже в п'ятницю, 29 травня, відбудеться саміт Євразійського економічного союзу. До нього приєднаються російський диктатор, лідери Білорусі, Казахстану та Киргизстану, тоді як вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян пропустить зустріч через нібито передвиборчу кампанію, передає Bloomberg.
Цікаво, що в Кремлі не приховують свого занепокоєння через зближення Єревану з європейцями. Напередодні саміту в Астані речник Дмитро Пєсков заявив, що "склалася складна ситуація", а питання відносин між країнами стане темою для переговорів.
Тож Росія, яка залишається найбільшим торговельним партнером Вірменії, вже погрожує їй економічними санкціями.
- Наприклад, цього місяця Москва призупинила імпорт квітів, мінеральної води, вина та коньяку, пояснивши це нібито порушенням фітосанітарних норм. Згодом обмеження поширили також на томати, огірки, перець і полуницю.
- Окрім того, МЗС країни-агресорки попередило, що може переглянути угоди про постачання газу, пального та необроблених алмазів, тоді як вихід Вірменії з ЄАЕС змінить для неї ціни на російський газ – із пільгових на значно вищі ринкові.
Москва явно використовує так званий торговий форум як геополітичний ультиматум: відверніться від Росії – і ви відчуєте наслідки. Здійснення тиску саме зараз, напередодні виборів у Вірменії (парламентські вибори, що відбудуться 7 червня – 24 Канал), є для Москви також способом змусити Пашиняна заплатити за його зближення із Заходом.
Раніше Володимир Путін попереджав, що Вірменія не зможе одночасно бути членом ЄС та ЄАЕС. Натомість у Єревані заявили, що усвідомлюють несумісність участі в обох об'єднаннях і ухвалять рішення, коли настане відповідний момент.
Попри це, росіяни вже почали порушувати питання подальшої участі кавказької країни в євразійському союзі, хоча механізму для виключення з об'єднання наразі фактично немає.
Як Вірменія ще "розлютила" Кремль
У травні в Єревані відбувся перший двосторонній саміт із ЄС – на наступний день після того, як країна прийняла десятки світових лідерів на засіданні Європейської політичної спільноти. Участь Володимира Зеленського в останньому заході викликала обурення російських чиновників, які звинуватили Вірменію в "недружніх" діях.
Під час святкування Дня Республіки Вірменія, де розташована єдина російська військова база на Південному Кавказі, продемонструвала військову техніку, придбану за межами країни-агресорки. Це вважають черговим сигналом прагнення зменшити залежність від Москви – навіть у сфері оборони.