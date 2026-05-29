Як росіяни хочуть завадити Вірменії

На тлі зростання напруги уже в п'ятницю, 29 травня, відбудеться саміт Євразійського економічного союзу. До нього приєднаються російський диктатор, лідери Білорусі, Казахстану та Киргизстану, тоді як вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян пропустить зустріч через нібито передвиборчу кампанію, передає Bloomberg.

Цікаво, що в Кремлі не приховують свого занепокоєння через зближення Єревану з європейцями. Напередодні саміту в Астані речник Дмитро Пєсков заявив, що "склалася складна ситуація", а питання відносин між країнами стане темою для переговорів.

Тож Росія, яка залишається найбільшим торговельним партнером Вірменії, вже погрожує їй економічними санкціями.

Наприклад, цього місяця Москва призупинила імпорт квітів, мінеральної води, вина та коньяку, пояснивши це нібито порушенням фітосанітарних норм. Згодом обмеження поширили також на томати, огірки, перець і полуницю.

Окрім того, МЗС країни-агресорки попередило, що може переглянути угоди про постачання газу, пального та необроблених алмазів, тоді як вихід Вірменії з ЄАЕС змінить для неї ціни на російський газ – із пільгових на значно вищі ринкові.

Бота Іліяс, аналітик з питань геополітики та ризиків у лондонській компанії Schillings Москва явно використовує так званий торговий форум як геополітичний ультиматум: відверніться від Росії – і ви відчуєте наслідки. Здійснення тиску саме зараз, напередодні виборів у Вірменії (парламентські вибори, що відбудуться 7 червня – 24 Канал), є для Москви також способом змусити Пашиняна заплатити за його зближення із Заходом.

Раніше Володимир Путін попереджав, що Вірменія не зможе одночасно бути членом ЄС та ЄАЕС. Натомість у Єревані заявили, що усвідомлюють несумісність участі в обох об'єднаннях і ухвалять рішення, коли настане відповідний момент.

Попри це, росіяни вже почали порушувати питання подальшої участі кавказької країни в євразійському союзі, хоча механізму для виключення з об'єднання наразі фактично немає.

