Президент Румынии признал, что ошибся, сказав об открытии переговорного кластера для Молдовы

Президент Румынии Никушор Дан признал ошибочность своего предыдущего заявления о начале переговоров Молдовы о вступлении в Европейский Союз уже в ближайшие дни.

Он исправился всего через несколько часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на молдавскую редакцию "Радио Свобода".

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Никушор Дан ошибся в заявлении о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС

26 июня, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, Дан заявил, что 4 июля, во время первого саммита ЕС – Молдова, организованного президентом Майей Санду, должны начаться переговоры по первому кластеру о вступлении, в частности о "фундаментальных ценностях".

Однако впоследствии, во время брифинга для прессы, глава румынского государства уточнил, что его слова были ошибочными.

Он добавил, что Европейский Союз действительно намерен приблизить Кишинев к началу переговорного процесса, но юридический запуск этого этапа еще не состоялся.

4 июля в Кишиневе состоится первый саммит Молдова – ЕС. Но формат саммита не предусматривает возможности для открытия переговорных кластеров.