Президент Румынии признал, что ошибся, сказав об открытии переговорного кластера для Молдовы
- Президент Румынии Никушор Дан признал ошибочность своего заявления о начале переговоров Молдовы по вступлению в ЕС в ближайшие дни.
- Дан уточнил, что саммит Молдова – ЕС 4 июля не предусматривает возможности для открытия переговорных кластеров, хотя ЕС намерен приблизить Кишинев к переговорному процессу.
Президент Румынии Никушор Дан признал ошибочность своего предыдущего заявления о начале переговоров Молдовы о вступлении в Европейский Союз уже в ближайшие дни.
Он исправился всего через несколько часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на молдавскую редакцию "Радио Свобода".
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Никушор Дан ошибся в заявлении о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС
26 июня, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, Дан заявил, что 4 июля, во время первого саммита ЕС – Молдова, организованного президентом Майей Санду, должны начаться переговоры по первому кластеру о вступлении, в частности о "фундаментальных ценностях".
Однако впоследствии, во время брифинга для прессы, глава румынского государства уточнил, что его слова были ошибочными.
Он добавил, что Европейский Союз действительно намерен приблизить Кишинев к началу переговорного процесса, но юридический запуск этого этапа еще не состоялся.
4 июля в Кишиневе состоится первый саммит Молдова – ЕС. Но формат саммита не предусматривает возможности для открытия переговорных кластеров.