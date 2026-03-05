Вступления Украины в ЕС в 2027 году не будет: ключевые страны заблокировали решение

Страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины в блок в 2027 году, отдав предпочтение традиционной процедуре. Впрочем окончательное решение по этому вопросу будет сформировано 19 марта.

Об этом 4 марта сообщили послы ключевых стран ЕС, передает издание Politico.

Сможет ли вступить Украина в ЕС в 2027 году?

Страны ЕС сообщили президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что не поддерживают модель вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Речь идет о формате "сначала членство, а затем интеграция", который был запланирован на 2027 год.

Один из европейских дипломатов заметил, что страны-члены блока остаются приверженными вступлению Украины, однако считаются, что это должно происходить по привычной процедуре и определенным правилам, которые предусматривают выполнение необходимых реформ.

Мы хотим закрепить Украину в ЕС ... но мы не можем нарушить наши процедуры и отказаться от системы, базирующейся на заслугах. Дело в том, чтобы найти реалистичный путь вперед,

– добавил другой дипломат.

В то же время издание отмечает, что окончательное решение относительно позиции ЕС в этом вопросе будет обнародовано 19 марта в выводах Совета ЕС.

К слову, ранее Еврокомиссия предлагала ускоренный план вступления Украины в ЕС, что ограничивал определенные привилегии Киева.

