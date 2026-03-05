Вступления Украины в ЕС в 2027 году не будет: ключевые страны заблокировали решение
Страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины в блок в 2027 году, отдав предпочтение традиционной процедуре. Впрочем окончательное решение по этому вопросу будет сформировано 19 марта.
Об этом 4 марта сообщили послы ключевых стран ЕС, передает издание Politico.
Сможет ли вступить Украина в ЕС в 2027 году?
Страны ЕС сообщили президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что не поддерживают модель вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Речь идет о формате "сначала членство, а затем интеграция", который был запланирован на 2027 год.
Один из европейских дипломатов заметил, что страны-члены блока остаются приверженными вступлению Украины, однако считаются, что это должно происходить по привычной процедуре и определенным правилам, которые предусматривают выполнение необходимых реформ.
Мы хотим закрепить Украину в ЕС ... но мы не можем нарушить наши процедуры и отказаться от системы, базирующейся на заслугах. Дело в том, чтобы найти реалистичный путь вперед,
– добавил другой дипломат.
В то же время издание отмечает, что окончательное решение относительно позиции ЕС в этом вопросе будет обнародовано 19 марта в выводах Совета ЕС.
К слову, ранее Еврокомиссия предлагала ускоренный план вступления Украины в ЕС, что ограничивал определенные привилегии Киева.
Получит ли Киев обещанные 90 миллиардов помощи от ЕС?
Во время заседания "коалиции желающих" в Киеве 24 февраля представители ЕС, в частности президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антониу Кошта, заверили Владимира Зеленского в продолжении поддержки Киева.
Европейские партнеры также заверили, что обещанные Украине 90 миллиардов евро финансовой поддержки будут предоставлены, несмотря на блокирование решения со стороны Венгрии.
В то же время президент Еврокомиссии отметила, что военная помощь от союза будет продолжаться, говорится о дронах, ракеты и другие боеприпасы необходимы для защиты против российской агрессии.