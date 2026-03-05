Вступу України в ЄС у 2027 році не буде: ключові країни заблокували рішення

Країни ЄС заблокували прискорений вступ України до блоку у 2027 році, віддавши перевагу традиційній процедурі. Втім остаточне рішення щодо цього питання буде сформоване 19 березня.

Про це 4 березня повідомили посли ключових країн ЄС, передає видання Politico.

Чи зможе вступити Україна в ЄС у 2027 році?

Країни ЄС повідомили президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що не підтримують модель вступу України до ЄС за пришвидшеною процедурою. Мовиться про формат "спочатку членство, а потім інтеграція", який було заплановано на 2027 рік.

Один із європейських дипломатів зауважив, що країни-члени блоку залишаються прихильними до вступу України, однак вважають, що це має відбуватись за звичною процедурою та визначеними правилами, які передбачають виконання необхідних реформ.

Ми хочемо закріпити Україну в ЄС… але ми не можемо порушити наші процедури та відмовитися від системи, що базується на заслугах. Річ у тому, щоб знайти реалістичний шлях уперед,

– додав інший дипломат.

Водночас видання наголошує, що остаточне рішення щодо позиції ЄС у цьому питання буде оприлюднене 19 березня у висновках Ради ЄС.

До слова, раніше Єврокомісія пропонувала прискорений план вступу України до ЄС, що обмежував певні привілеї Києва.

