Киев является донором безопасности: в Чехии сделали громкое заявление о вступлении Украины в НАТО

В Чехии отметили, что будущее членство Украины в НАТО является логичным шагом, поэтому именно в этом направлении должен двигаться Альянс. Там отметили, что Киев уже стал важным донором безопасности для партнеров.

Об этом в интервью Politico в кулуарах форума GLOBSEC в Праге заявил начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржекха.

Почему Чехия выступила за вступление Украины в НАТО?

Ржекха считает, что Украина не только стремится получить помощь от других государств НАТО, но и существенно влияет на безопасность Европы.

Украина – это не просто потребитель безопасности, она также поставщик безопасности,

– заявил начальник Генштаба Чехии.

В то же время он отметил, что процесс не будет простым, поскольку требует политического согласия всех стран-членов НАТО. В то же время, по его мнению, именно в этом направлении Альянс и должен двигаться.

Главным аргументом в пользу членства Украины в НАТО является ее роль как донора безопасности, отметил чиновник.

Заметим, Украина уже длительное время стремится вступить в военный Альянс, однако Германия и США такую идею не поддерживают, в частности даже при администрации Джо Байдена. Тогда как после возвращения Дональда Трампа в Белый дом вопрос о вступлении Киева в блок был практически снят с повестки дня.

Важно! Генерал, отставной офицер Армии США и экс-командующий американских сил в Европе Бен Ходжес в эксклюзивном интервью 24 Каналу заметил, что НАТО понимает реальность нападения российского диктатора Путина на одно из западных государств. Вместе с тем командование Альянса понимает собственные уязвимые моменты. Самой уязвимой частью обороны стран НАТО будет отсутствие американской авиации, в случае если Трамп все же откажется реагировать на нападение на Эстонию или Финляндию.

Кто еще выступает против членства Украины в НАТО?

В начале апреля Генсек НАТО Марк Рютте выступил с заявлением о вступлении Украины в НАТО. По его словам, вступление Украины пока не является актуальным, поскольку среди членов Альянса до сих пор нет единства по этому вопросу.

Главным препятствием для принятия соответствующего решения остается отсутствие общего между союзниками. Несколько стран откровенно сдерживают этот процесс, говорится о США, Германии, Словакии и Венгрии.

Фактически, говорит Рютте, сотрудничество с Украиной по вступлению в НАТО не сворачивается – взаимодействие между Киевом и Альянсом будет углубляться в различных сферах. Речь идет об обороне, обучение и обмен опытом.

СМИ предполагают, что главным сдерживающим фактором в этом вопросе является политическое влияние России и страх части союзников перед эскалацией. Империалистические желания Кремля так или иначе влияют на решения западных стран, поэтому всегда на пути к политическим изменениям Украины становятся или антикоррупционные требования, или отсутствие консенсуса среди членов Альянса.