Впрочем, существует фактор, который до сих пор фактически блокирует вступление Украины в Альянс. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Почему путь Украины в НАТО до сих пор закрыт?

Киев регулярно пытается искать новые форматы коммуникации, чтобы доносить свою позицию союзникам и лучше понимать их подходы.

Часть государств уже де-факто воспринимает Украину как будущего члена НАТО и сама инициирует постоянный контакт и даже координацию.

По мнению издания, главная причина отсутствия членства заключается не в формальных критериях, а в имперском мышлении руководства Кремля, которое годами влияло на позицию союзников.

Невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем – это лишь политическая конструкция. Ни больше, ни меньше,

– отмечается в материале.

Именно поэтому идея вступления Украины откладывалась под разными предлогами – от замечаний по антикоррупционным реформам до аргумента об "отсутствии консенсуса".

Даже Генри Киссинджер, который ранее выступал против приглашения Украины в НАТО, чтобы не провоцировать Россию, после начала полномасштабной войны признал, что препятствий для такого шага больше не существует.

Кроме того, издание подчеркивает, что членство Украины в НАТО могло бы быть даже более стабилизирующим фактором для России, чем ситуация, когда Украина самостоятельно реагирует на угрозы со стороны Кремля.

Отдельно опровергается распространенный нарратив о том, что война началась из-за перспективы вступления Украины в НАТО. Неприемлемость членства Украины для Москвы объясняется тем, что это делает невозможным реализацию ее имперских амбиций.

Также отмечается, что вступление Украины в НАТО и ЕС стало бы четким сигналом для российского общества и власти о том, что Украина окончательно выходит из любых орбит влияния России.

При этом нежелание видеть Украину в НАТО не является конечной целью России – это лишь инструмент в более широкой стратегии уничтожения Украины. Журналисты также обращают внимание на практический вклад Украины в безопасность Альянса.

Участие украинских военных в учениях НАТО в качестве "красной команды" – лишь один из примеров. Боевой опыт, современные оборонные технологии и инновации делают Украину важным активом для Альянса, а не слабым звеном. В перспективе она может стать одним из ключевых элементов европейской составляющей НАТО.

Более того, пока Украина ищет гарантии безопасности, она фактически уже выступает гарантом для других стран, которые стремятся подготовиться к современной войне с использованием дронов и роботизированных систем.

Пятый год подряд Украина является щитом Европы. Но на самом деле Украина заслуживает быть мечом Европы. И мечом НАТО,

– резюмирует издание.

