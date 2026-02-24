На этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, подчеркнув, что в частности этот опыт в Украине сформировался из-за дефицита необходимых на войне средств поражения (артиллерии, авиации).
Украинская армия – носитель технологий и опыта
В мае 2025 года в Эстонии прошли военные учения с участием более 16 тысяч военных из 12 стран НАТО, а также из Украины. Группа украинских экипажей БпЛА в течение дня сумела разгромить группировку условного в рамках учений противника, которая состояла из войск Североатлантического Альянса.
По словам политолога, нежелание западных союзников Украины быстрее двигаться в направлении усиления нашего государства авиационной составляющей, вызвало мощный внутренний стимул самостоятельно приобретать механизмы и средства, которые позволяли бы противостоять врагу.
Это помогает Украине сейчас уже в роли наставника, лектора учить НАТО, которое за весь период своего существования никогда не участвовало, как блок, в полноценной войне. Сейчас ситуация такова, что мы являемся носителем опыта и технологий, без которых никуда,
– отметил Чаленко.
Украина готова делиться приобретенным опытом с западными партнерами. Сегодня наше государство также имеет примеры сотрудничества с Европой в совместном производстве дронов.
Заметьте! Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук убежден, что украинский опыт ведения войны – уникальный. Он отметил, что европейские государства начинают понимать, что не они должны быть в роли учителя для Украины, а наше государство для них. По его словам, Европа движется в направлении усиления своей обороноспособности. Минобороны Германии договорилось с Украиной о том, что ее инструкторы будут учить воевать немецких военнослужащих, как надо вести бои.
- В Киев в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения прибыли европейские лидеры для участия в заседании "коалиции желающих" (насчитывает 36 стран) и саммите "Украина – страны Северной Европы и Балтии". Среди присутствующих в частности были Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Александр Стубб, Радослав Сикорский, Робертас Каунас.
Ряд лидеров приняли участие в заседании в режиме онлайн и и сделал несколько заявлений. Так, канцлер Германии Мерц озвучил, что его правительство на 2026 год увеличило военную помощь Украине до 11,5 миллиардов евро. Германия также прилагает усилия в ЕС, чтобы предоставить нашему государству кредит на сумму 90 миллиардов евро.
Премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что следует больше давить на Россию. Он объявил о новом санкционном пакете в отношении нее, акцентируя внимание на российском теневом флоте, который позволяет Кремлю зарабатывать деньги для ведения войны.
Украинский лидер Зеленский сообщил, что часть необходимого из последнего пакета средств противовоздушной обороны в рамках программы PURL два дня назад прибыла в Украину. Он выразил надежду, что наша страна сможет в будущем получить от Евросоюза 90 миллиардов евро финпомощи.