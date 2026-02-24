На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, підкресливши, що зокрема цей досвід в України сформувався через дефіцит необхідних на війні засобів ураження (артилерії, авіації).
Українська армія – носій технологій та досвіду
У травні 2025 року в Естонії пройшли військові навчання за участю понад 16 тисяч військових з 12 країн НАТО, а також з України. Група українських екіпажів БпЛА протягом дня зуміла розгромити угруповання умовного в межах навчань противника, яке складалося з військ Північноатлантичного Альянсу.
Зі слів політолога, небажання західних союзників України швидше рухатись у напрямку посилення нашої держави авіаційним складником, викликало потужний внутрішній стимул самостійно здобувати механізми й засоби, які дозволяли б протистояти ворогу.
Це допомагає Україні зараз вже в ролі наставника, лектора вчити НАТО, яке за увесь період свого існування ніколи не брало участі, як блок, у повноцінній війні. Нині ситуація така, що ми є носієм досвіду і технологій, без яких нікуди,
– зазначив Чаленко.
Україна готова ділитися набутим досвідом з західними партнерами. Сьогодні наша держава також має приклади співпраці з Європою у спільному виробництві дронів.
Зауважте! Політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук переконаний, що український досвід ведення війни – унікальний. Він наголосив на тому, що європейські держави починають розуміти, що не вони мають бути в ролі вчителя для України, а наша держава для них. З його слів, Європа рухається в напрямку посилення своєї обороноздатності. Міноборони Німеччини домовилося з Україною про те, що її інструктори вчитимуть воювати німецьких військовослужбовців, як треба вести бої.
В Україні пройшло засідання "коаліції охочих": що каже Європа?
- До Києва у четверту річницю повномасштабного російського вторгнення прибули європейські лідери для участі у засіданні "коаліції охочих" (налічує 36 країн) і саміті "Україна – країни Північної Європи й Балтії". Серед присутніх зокрема були Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта, Александр Стубб, Радослав Сікорський, Робертас Каунас.
Низка лідерів взяла участь в засіданні в режимі онлайн та зробила декілька заяв. Так, канцлер Німеччини Мерц озвучив, що його уряд на 2026 рік збільшив військову допомогу Україні до 11,5 мільярдів євро. Німеччина також докладає зусиль в ЄС, щоб надати нашій державі кредит на суму 90 мільярдів євро.
Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, що слід більше тиснути на Росію. Він оголосив про новий санкційний пакет щодо неї, акцентуючи увагу на російському тіньовому флоті, який дає змогу Кремлю заробляти гроші для ведення війни.
Український лідер Зеленський повідомив, що частина необхідного з останнього пакета засобів протиповітряної оборони в межах програми PURL два дні тому прибула в Україну. Він висловив сподівання, що наша країна зможе в майбутньому отримати від Євросоюзу 90 мільярдів євро фіндопомоги.