На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, підкресливши, що зокрема цей досвід в України сформувався через дефіцит необхідних на війні засобів ураження (артилерії, авіації).

Українська армія – носій технологій та досвіду

У травні 2025 року в Естонії пройшли військові навчання за участю понад 16 тисяч військових з 12 країн НАТО, а також з України. Група українських екіпажів БпЛА протягом дня зуміла розгромити угруповання умовного в межах навчань противника, яке складалося з військ Північноатлантичного Альянсу.

Зі слів політолога, небажання західних союзників України швидше рухатись у напрямку посилення нашої держави авіаційним складником, викликало потужний внутрішній стимул самостійно здобувати механізми й засоби, які дозволяли б протистояти ворогу.

Це допомагає Україні зараз вже в ролі наставника, лектора вчити НАТО, яке за увесь період свого існування ніколи не брало участі, як блок, у повноцінній війні. Нині ситуація така, що ми є носієм досвіду і технологій, без яких нікуди,

– зазначив Чаленко.

Україна готова ділитися набутим досвідом з західними партнерами. Сьогодні наша держава також має приклади співпраці з Європою у спільному виробництві дронів.

Зауважте! Політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук переконаний, що український досвід ведення війни – унікальний. Він наголосив на тому, що європейські держави починають розуміти, що не вони мають бути в ролі вчителя для України, а наша держава для них. З його слів, Європа рухається в напрямку посилення своєї обороноздатності. Міноборони Німеччини домовилося з Україною про те, що її інструктори вчитимуть воювати німецьких військовослужбовців, як треба вести бої.

