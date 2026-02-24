Трансляцію організував Офіс президента, а 24 Канал інформує про головні заяви лідерів.

Дивіться також У Києві відбудеться засідання Коаліції охочих: хто з лідерів уже прибув

Головні заяви європейських лідерів та високопосадовців на засіданні Коаліції охочих