Трансляцію організував Офіс президента, а 24 Канал інформує про головні заяви лідерів.
Головні заяви європейських лідерів та високопосадовців на засіданні Коаліції охочих
Водночас Макрон відзначив успіхи України на полі бою і поразки Росії, зокрема економічні. Також в онлайн-режимі до засідання приєднався президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, навряд чи можливий мир у короткостроковій перспективі, адже наразі Кремль не показує готовності до конструктивного діалогу. Тому маємо продовжувати рухатися, Президент України анонсував наступний етап перемовин із Росією. Тристороння зустріч має відбутися протягом тижня або десяти днів. Половина останнього пакета ППО за програмою PURL вже в Україні – вона надійшла два дні тому, За його словами, Україна розраховує на наступний санкційний пакет, особливо проти танкерів тіньового флоту росіян. А також Київ розраховує на отримання від ЄС 90 мільярдів євро фінансової підтримки. Володимир Зеленський висловив подякую усім країнам, які є у складі Коаліції охочих – нині їх 36. Глава української держави вкотре повідомив союзникам про цинічні атаки Росії по цивільних об'єктах, енергетиці та мирному населенні. Водночас він наголосив на важливості ракет ППО для захисту українського неба, зокрема Україна сподівається отримати ракети PAC-3 і PAC- 2 від США. За словами Стармера, не можна зупиняти допомогу Україні навіть попри дипломатичний діалог, оскільки Росія переслідує свої інтереси та затягує війну. Прем'єр Британії Кір Стармер долучився до засідання онлайн. Він наголосив на чотирьох ключових питаннях. Одне з яких – роковини повномасштабної війни. Також Стармер наголосив, що Росія не здобула перемоги й зазнала значних втрат – близько 500 тисяч військових заради окупації лише 1% території України. Водночас він зауважив, що нині необхідно посилювати санкційний тиск, повідомивши, що Велика Британія оголосила новий пакет санкцій. Звичайно, ми зосереджуємо увагу на тіньовому флоті, ми можемо ще багато зробити і маємо це зробити. Найкращий спосіб збільшити тиск на Росію – це подібні дії, бо Росія повинна сплачувати страхові внески на свій тіньовий флот, Стармер акцентував на тому, що мир має бути справедливим для України. За його словами, міжнародні кордони не можна змінювати силою. Особисто на засіданні Коаліції охочих у Києві присутні президент Фінляндії, президент Євроради, президентка Єврокомісії, прем'єри Ховартії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Швеції, міністр оборони Литви, міністр закордонних справ Польщі, міністр закордонних справ Іспанії, міністр закордонних справ Нідерландів, держсекретар у закордонних справах Великої Британії й Північної Ірландії.
