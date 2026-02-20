Політолог Максим Несвітайлов у розмові з 24 Каналом зазначив, що з боку польського президента Навроцького звучить мілітаристична риторика. Польща навіть озвучила про намір мати власну ядерну зброю.

Світ на порозі великого перерозподілу

Як зауважив політолог, сьогодні Європа бачить, куди рухається ситуація. Європейці нарешті зрозуміли загрозу від Росії та перейшли до конкретних кроків.

Вони розуміють, що відносно мирні часи закінчуються. Найближчим часом швидше за все на нас чекає буремний період великого перерозподілу, значних потрясінь, на жаль. Поки що складається враження, що сила слова на певний час свою міць втратила,

– озвучив Несвітайлов.

Досвід України на війні – унікальний, ЄС хоче вчитися в неї

Аналізуючи інформацію про намір низки європейських країн вийти з Оттавської конвенції, колега Максима Несвітайлова – політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук, назвав дії цих держав політичним сигналом того, що вони готові протистояти, відповідати на агресію, грати згідно з тими правилами, які встановлює Росія.

Однак, з його слів, це не той рівень підготовки до можливих загроз, який мав би бути сьогодні з боку Європи. Хоча він констатує, що скандинавські країни дійсно розуміють небезпечність Росії та готуються оборонятися в межах своїх спроможностей.

"В цій всій історії важливо виділити дві новини. Перша – українські підрозділи під час одних з навчань знищили швидко й ефективно два батальйони НАТО, не давши можливості розгорнутися. Друга новина – німецьке міноборони оголосило про підписання меморандуму з Україною про те, що українські інструктори навчатимуть німецьких військових воювати", – розповів Ткачук.

Політолог наголосив, що з огляду на ці новини, можна зробити висновок, що нарешті Європа починає усвідомлювати, що не вона має вчити Україну, а навпаки. Ткачук підкреслив, що саме український військовий досвід сьогодні є унікальним.

Європейці мають отримувати від нас досвід, навчатися, налаштовуватися не танки закуповувати, а розвивати безпілотний складник. Стає реальністю те, що коштовний танк може знищити група недорогих дронів,

– озвучив Ткачук.

Він підсумував, що сьогодні Європа робить певні кроки, але вони маленькі та повільні. Однак поступово співпраця між ЄС та Україною посилюється. Наприклад, як стало відомо після Мюнхенської безпекової конференції, Україна та Німеччина почали спільне виробництво БпЛА. Наша держава також відкрила експорт свого озброєння.

