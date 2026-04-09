Рютте сделал неутешительное заявление относительно членства Украины в НАТО: кто против

Вступление Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня. Ряд стран продолжает сдерживать этот процесс, несмотря на тесное сотрудничество Киева с Альянсом.

Об этом заявил Генеральный секретарь Марк Рютте, пишет Clash Report.

Какое заявление сделал Рютте?

Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не находится на повестке дня. По его словам, несмотря на активную поддержку Украины, внутри Альянса до сих пор нет единства относительно ее членства.

Рютте уточнил, что несколько стран фактически сдерживают этот процесс, среди них – Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия. Именно отсутствие консенсуса между союзниками остается главной преградой для принятия политического решения о приглашении Украины в Альянс.

Он также отметил, что это не означает сворачивания сотрудничества с Украиной. Наоборот, взаимодействие между Киевом и НАТО продолжает углубляться, в частности в сфере обороны, учений и обмена опытом. Украина фактически уже интегрирована во многие процессы Альянса, хотя формально не является его членом.

Почему Украина до сих пор не в НАТО?

Несмотря на формальное соответствие многим критериям, Украина до сих пор не получила приглашение в НАТО по причинам, которые выходят за пределы бюрократических процедур. Как отмечает издание The Telegraph, ключевым фактором является политическое влияние России и страх части союзников перед эскалацией.

Проблема заключается не в реформах или стандартах, а в имперском мышлении Кремля, которое годами влияло на решения западных стран. Именно поэтому вступление Украины откладывалось под разными предлогами: от антикоррупционных требований до отсутствия консенсуса среди членов Альянса.

В то же время эксперты подчеркивают, что членство Украины могло бы стать стабилизирующим фактором для Европы и даже для самой России. Украина уже сегодня играет ключевую роль в безопасности континента, имея уникальный боевой опыт, современные военные технологии и развитые оборонные способности.

Кроме того, аналитики отмечают: нежелание Москвы видеть Украину в НАТО является не целью, а инструментом в более широкой стратегии давления и влияния.

